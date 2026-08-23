Đặc khu Cô Tô: Kiểm soát chặt tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn, đặc khu Cô Tô chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.

Tính từ 16h ngày 22/8 đến 11h ngày 23/8, trên địa bàn đặc khu Cô Tô có mưa rải rác, mưa vừa; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cấp 2-3. Trước tình hình trên, đặc khu đã chuyển trạng thái từ sẵn sàng phòng, chống và ứng phó sang trạng thái ứng phó với bão khẩn cấp, tương ứng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Thường trực Ban Chỉ huy và các lực lượng được phân công phụ trách địa bàn duy trì 100% quân số trực 24/24 giờ, kích hoạt phương án ứng phó đã được phê duyệt, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục tại các vị trí trọng yếu. Đặc khu cũng thường xuyên cập nhật diễn biến bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động phương án “4 tại chỗ”.

Chính quyền đặc khu Cô Tô kiểm tra tình hình mưa bão tại khu vực xung yếu, sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

Cùng với đó, Cô Tô kiểm soát chặt số lượng tàu thuyền, mảng, lồng bè; yêu cầu người dân không ở lại trên phương tiện, lồng bè, các đảo lẻ và không quay trở lại tàu thuyền, lồng bè khi thời tiết diễn biến nguy hiểm. Các đồn Biên phòng trên địa bàn đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú.

Đến 11h ngày 23/8, toàn bộ 458 tàu thuyền và 33 nhà bè trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn. 100% nhà yếu được chằng chống, gia cố bằng dây thừng và bao cát. Đối với 94 khách du lịch đang lưu trú tại đặc khu, trong đó có 4 khách nước ngoài , chính quyền địa phương đã phổ biến, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn và sinh hoạt trong thời gian bão.

Đặc khu cũng bố trí lực lượng theo dõi trực tiếp tại các công trình đầu tư công, hồ chứa nước, hệ thống cống thoát nước, nhất là cống thoát nước đê Trường Xuân và cống Voòng Xi, nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng cục bộ. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các hộ có nhà ở không bảo đảm an toàn, có nguy cơ mất an toàn để chủ động vận động di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Trưởng thôn, khu rà soát, nắm bắt tình hình và kịp thời thông tin và tuyên truyền người dân chủ động ứng phó với mưa lớn.

Tới thời điểm hiện tại, đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại do mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 4. Các lực lượng trên địa bàn đang duy trì trực 24/24 giờ, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.