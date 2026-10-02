Từ Nghị quyết mang tính đột phá đến nụ cười của học sinh vùng cao

Việc triển khai đồng bộ các nghị quyết, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh Quảng Ninh dành cho giáo dục vùng cao, đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới TP Quảng Ninh. Tại xã Bình Liêu, các chính sách hỗ trợ từ học phí, sách vở, bữa ăn bán trú đến cơ sở vật chất nội trú, y tế học đường... đang từng bước giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để học sinh vùng cao yên tâm đến trường.
Chùm ảnh phản ánh hiệu quả thiết thực từ chính sách hợp lòng dân, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và "không để ai bị bỏ lại phía sau" nơi phên giậu Tổ quốc.