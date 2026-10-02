“Ba đỡ đầu”-Phong trào lan tỏa những giá trị nhân văn

Không chỉ dừng lại ở những suất học bổng ngắn hạn, phong trào “Ba đỡ đầu” trong công tác khuyến học, khuyến tài tại thành phố Quảng Ninh đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, nâng bước hàng ngàn học sinh, sinh viên yếu thế vững bước trên con đường chinh phục tri thức, góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố cùng lãnh đạo Nha khoa Nụ Cười Việt và CLB Thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long trao kinh phí hỗ trợ em Nguyễn Minh Quang trong những năm học đại học.

Bước vào năm học 2026-2027, Nguyễn Minh Quang, tân sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội có thêm điểm tựa để theo đuổi việc học. Bố mất sớm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không có thu nhập ổn định, con đường vào đại học tưởng chừng như khép lại với Quang. Thế nhưng, qua sự kết nối của Hội Khuyến học thành phố, bà Nguyễn Thị Hải Hậu, Giám đốc Nha khoa Nụ Cười Việt đã quyết định nhận đỡ đầu Quang trong bốn năm đại học với tổng kinh phí 48 triệu đồng. Cùng với đó, Câu lạc bộ Thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long - đơn vị đồng hành cùng Quang từ năm 2024 - tiếp tục hỗ trợ em gần 7 triệu đồng cho năm học mới.

Trò chuyện với chúng tôi, Quang chia sẻ: Năm đầu vào đại học có rất nhiều khoản phải chi, từ tiền đóng học phí, tiền thuê nhà, tiền mua sách vở và sinh hoạt… Các khoản dồn lại khiến gia đình không thể xoay xở ngay. Có lúc em đã nghĩ đến việc nghỉ học nhưng được nhận đỡ đầu kịp thời, em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và tự nhủ phải cố gắng học tốt để đáp lại sự quan tâm của mọi người.

Phong trào “Ba đỡ đầu” được Hội Khuyến học Quảng Ninh phát động từ năm 2007, gồm: Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi thành tài và học sinh khuyết tật vươn lên. Qua nhiều năm triển khai, đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trong toàn thành phố, thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân hảo tâm. Khác với những hoạt động khác, phong trào này chú trọng vào tính bền vững, cam kết sát cánh cùng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong suốt một cấp học hoặc nhiều năm liên tiếp.

Nhờ phong trào này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, giúp đỡ để tiếp tục đến trường. Nhiều em học sinh khuyết tật đã được tiếp thêm nghị lực trong hành trình hoà nhập với cộng đồng. Và cũng nhờ phong trào này, nhiều em học sinh có năng khiếu, có thành tích xuất sắc trong học tập đã được bồi dưỡng, vun đắp, hứa hẹn trở thành những nhân tài tương lai của đất nước.

Chỉ tính riêng trong quý III/2026, tổng giá trị huy động và thực hiện trao tặng cho công tác khuyến học, chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đạt tới hơn 1,019 tỷ đồng. Phía sau những nguồn lực tài trợ ấy là biết bao câu chuyện xúc động về tình người.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố và nhà hảo tâm Nguyễn Thùy Chi (Việt kiều Úc) trao kinh phí hỗ trợ cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hà Tu.

Điển hình như câu chuyện của hai chị em Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2014) và Nguyễn Thị Quỳnh Thúy (SN 2015) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Làng Chài, khu 4, phường Hà Tu (hiện là học sinh Trường TH-THCS Hà Tu). Mồ côi bố, mẹ không ở cùng, hai em sống với ông bà nội đã hết tuổi lao động, song 2 em đều chăm ngoan, học khá… Cảm thông trước hoàn cảnh và tinh thần vượt khó của hai cháu, nhà hảo tâm Nguyễn Thùy Chi (Việt kiều Úc) đã nhận đỡ đầu và trao 12 triệu đồng học bổng hỗ trợ cho năm học 2026-2027.

Không chỉ các cá nhân, nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng thể hiện trách nhiệm cộng đồng mạnh mẽ. Nổi bật, trong quý III/2026, Hội đã phối hợp với Công ty TNHH Nhiệt điện AES Mông Dương trao 305 suất học bổng, trị giá 610 triệu đồng, cho học sinh phường Mông Dương và xã Hải Hòa. Hội cũng phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, triển khai gia hạn học bổng năm học 2026-2027 cho 63 sinh viên thuộc 35 xã, phường, đặc khu…

Có thể thấy, phong trào “Ba đỡ đầu” không đơn thuần là sự giúp đỡ về mặt tài chính, mà quan trọng hơn là trao cho các em niềm tin, sự sẻ chia và động lực để các em sẽ có thêm quyết tâm học tập.