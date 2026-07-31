Xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động được hơn 1 năm đã cho thấy sự chuyển biến tích cực và những hiệu quả rõ nét. Hơn 1 năm qua, cùng với phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày càng tốt hơn, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cũng tích cực triển khai sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, qua đó tránh để thất thoát, lãng phí tài sản công.

Thời gian qua, cùng với thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, chính quyền địa phương cũng đã tích cực, chủ động trong việc bố trí, xử lý tài sản công. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành việc xử lý bước đầu các cơ sở nhà, đất dôi dư bảo đảm có đối tượng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để bảo đảm việc xử lý, khai thác nhà, đất có hiệu quả, tránh tình trạng bị bỏ trống, không được đưa vào sử dụng thì sau khi hoàn thành bước đầu chuyển giao về địa phương quản lý, các cơ quan liên quan cần tiếp nhận phải tiếp tục xử lý ở bước 2 để đưa cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác hoặc xử lý triệt để.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có. Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng. Chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất còn dôi dư trên địa bàn để điều chuyển, đưa vào sử dụng bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh khảo sát các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn phường Móng Cái 3. Ảnh: Mạnh Trường

Các địa phương phân công lãnh đạo làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu để đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý. Hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của các xã, phường, đặc khu bảo đảm theo đúng quy định, hiệu quả.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh tích cực rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà, đất theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Tỉnh cũng tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới. Sau quá trình rà soát, toàn tỉnh xác định có 776 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến cuối tháng 5/2026, đã có 538 cơ sở được xử lý theo các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc thanh lý, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển. Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm kê tài sản công trên phần mềm quản lý theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Hiện Quảng Ninh tiếp tục rà soát, lên phương án xử lý dứt điểm những cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại trên địa bàn. Tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại các xã, phường, đặc khu, qua đó yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng, thống kê đầy đủ toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tính toán, xây dựng phương án xử lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế cao nhất; tránh việc đề xuất phương án mang tính hình thức, dàn trải, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Đồng thời, đối với các cơ sở nhà, đất thuộc các cơ quan Trung ương quản lý chưa thực hiện bàn giao, các địa phương cần sớm tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành liên quan để có giải pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp tài sản.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực chủ động trong việc bố trí, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, qua đó khai thác hiệu quả, tận dụng tối đa công năng sử dụng, quyết tâm không để xảy ra thất thoát, lãng phí.