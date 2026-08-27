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12%/năm - là tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân Quảng Ninh phấn đấu đạt giai đoạn 2026-2030

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từ khóa:

#Quảng Ninh #giai đoạn 2026-2030 #phát triển kinh tế #năng suất lao động

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