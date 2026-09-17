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Kinh tế

291,7 tỷ đồng - là tổng chi của Quảng Ninh cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 8 tháng năm 2026

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từ khóa:

#Quảng Ninh #chi ngân sách #khoa học công nghệ #đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số

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