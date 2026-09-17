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Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
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Than khoáng sản
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Y tế
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Văn hoá
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Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
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Kinh tế
291,7 tỷ đồng - là tổng chi của Quảng Ninh cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 8 tháng năm 2026
17/09/2026 08:57
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#Quảng Ninh
#chi ngân sách
#khoa học công nghệ
#đổi mới sáng tạo
#chuyển đổi số
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