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Kinh tế
49,4 tạ/ha - là năng suất ước tính của lúa mùa năm 2026 tại Quảng Ninh
27/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#trồng lúa
#lương thực
#nông dân
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