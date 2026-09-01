Sôi động giao thương qua cửa khẩu ngày đầu thành phố Quảng Ninh

Trong ngày 1/9 – ngày đầu tiên thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động, dòng người và hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn nối dài, tạo nên không khí giao thương sôi động tại khu vực cầu Bắc Luân II. Với sự chủ động bố trí lực lượng trực trong dịp nghỉ lễ, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn.

﻿Gần 15.000 tấn hàng hóa được thông quan qua Cầu Bắc Luân II, thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái trong ngày đầu tiên khi Quảng Ninh lên thành phố.



Ngay từ đầu ngày, những chuyến xe chở hàng liên tục qua cầu Bắc Luân II. Riêng trong ngày 1/9, hơn 700 lượt phương tiện vận chuyển gần 15.000 tấn hàng hóa đã hoàn tất thủ tục thông quan, chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, thiết bị và linh kiện điện tử. Những chuyến hàng nối tiếp nhau qua cửa khẩu tạo nên nhịp vận hành sôi động của một cửa ngõ giao thương quan trọng trong ngày đầu thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường mới.

Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được duy trì liên tục trong kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức thường trực, kịp thời giải quyết thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ hàng hóa. Việc duy trì các khâu kiểm tra, giám sát, thông quan theo hướng chủ động, linh hoạt góp phần bảo đảm dòng hàng lưu chuyển ổn định.

Lực lượng chức năng duy trì chế độ trực, đảm bảo giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II cũng diễn ra nhộn nhịp với gần 20.000 lượt người trong ngày 1/9. Dù lượng người qua lại tăng cao, các lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường nhân lực, phương tiện và tổ chức phân luồng hợp lý, qua đó bảo đảm người dân, du khách thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu được giữ vững.

Không khí sôi động tại cầu Bắc Luân II trong ngày đầu thành phố cho thấy sức sống của một cửa ngõ giao thương đang vận hành liên tục, ngay cả trong những thời điểm cao điểm. Từ những chuyến xe chở hàng đầu tiên trong ngày đến dòng người qua lại biên giới, hoạt động kinh tế, thương mại và giao lưu vẫn được duy trì thông suốt, góp phần tạo thêm dấu ấn cho ngày đầu tiên của thành phố Quảng Ninh.

Dòng hàng được duy trì thông suốt trong những ngày nghỉ lễ không chỉ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn cho thấy năng lực vận hành của một không gian kinh tế mở, năng động và hội nhập. Mỗi chuyến hàng qua cửa khẩu là một mắt xích trong chuỗi cung ứng, đồng thời là một phần của dòng chảy thương mại đang ngày càng mở rộng qua biên giới. Từ cửa ngõ Móng Cái, những chuyển động giao thương hôm nay tiếp tục tạo nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát huy lợi thế, mở rộng kết nối và tạo thêm động lực tăng trưởng trong chặng đường mới.