Sôi động giao thương qua cửa khẩu Móng Cái

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều địa phương bước vào nhịp nghỉ ngơi, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hoạt động XNK, XNC vẫn diễn ra sôi động. Từng đoàn xe chở hàng nối nhau qua cửa khẩu, dòng người và phương tiện XNC liên tục qua cầu Bắc Luân II. Nhịp giao thương được duy trì thông suốt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Người dân làm thủ tục XNC tại khu vực cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong ngày 31/8. Ảnh: Cao Quỳnh

Theo số liệu từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII), từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cho 2.013 doanh nghiệp, với 190.952 tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt 11,324 tỷ USD. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận 71.815 tờ khai, với kim ngạch đạt 4,005 tỷ USD.

Không chỉ hàng hóa, lượng người và phương tiện qua lại khu vực cửa khẩu cũng tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, tổng số phương tiện vận tải XNC đạt 185.145 lượt, tăng 5% so cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách qua cửa khẩu đạt hơn 5,06 triệu lượt, tăng 27%; trong đó khách du lịch đạt trên 1,51 triệu lượt, tăng 32%, cư dân biên giới hơn 3,54 triệu lượt, tăng 24%.

Hoạt động giao thương sôi động cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho NSNN. Số thu từ hoạt động XNK đạt gần 2.756 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ năm 2025.

Những con số này phản ánh rõ hơn sức sống của khu vực cửa khẩu Móng Cái - nơi hàng hóa, phương tiện, doanh nghiệp, du khách và cư dân biên giới liên tục kết nối, tạo nên một dòng chảy giao thương ngày càng nhộn nhịp.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhịp giao thương cũng không vì thế mà chậm lại. Riêng hoạt động XNC qua cầu Bắc Luân II duy trì ở mức cao, với gần 20.000 lượt người mỗi ngày. Tại các khu vực làm thủ tục, cán bộ, chiến sĩ, công chức các lực lượng chức năng vẫn duy trì đầy đủ quân số, chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra, giám sát, bảo đảm dòng người và phương tiện qua lại nhanh chóng, an toàn.

Anh Triệu Anh Dũng (Công ty Thương mại dịch vụ số 1 An Khang) cho biết: Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện thủ tục XNK qua khu vực cầu Bắc Luân II. Ngay trong kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng vẫn bố trí ứng trực đầy đủ, nhờ đó thời gian thông quan được rút ngắn, bình quân khoảng 5 phút/xe, giúp doanh nghiệp chủ động thời gian giao nhận và bảo đảm chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của đối tác.

Hoạt động XNK hàng hóa qua khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Để duy trì hoạt động thông suốt trong những ngày cao điểm, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, bố trí nhân lực phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát đến xử lý các tình huống phát sinh, các quy trình được tổ chức linh hoạt, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của doanh nghiệp, người dân, du khách.

Song song với tạo thuận lợi về thương mại, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ, nhưng không gây ách tắc đang từng bước tạo dựng môi trường giao thương minh bạch, an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh tế cửa khẩu.

Cùng với sự chủ động của các lực lượng chức năng, hạ tầng khu vực Móng Cái tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện; hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics và các điều kiện phục vụ hoạt động XNK từng bước được nâng cao. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái gia tăng năng lực kết nối, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Từ một địa bàn biên giới, Móng Cái đang ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế, nơi kết nối không chỉ hàng hóa, mà còn có các dòng khách du lịch, dịch vụ, đầu tư và các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Sự gia tăng mạnh mẽ của kim ngạch xuất nhập khẩu, lượng người và phương tiện qua lại cho thấy dư địa phát triển của kinh tế cửa khẩu vẫn còn rất lớn.

Đặc biệt, trong không gian phát triển mới của Quảng Ninh, vai trò của khu vực Móng Cái càng được đặt trong tầm nhìn rộng hơn. Cùng với các địa phương trọng điểm như khu vực Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn và các cực tăng trưởng khác, khu vực Móng Cái được kỳ vọng phát huy mạnh hơn lợi thế cửa ngõ quốc tế, tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực, mở rộng thương mại, logistics và các dịch vụ xuyên biên giới.

Nhịp giao thương vẫn tiếp diễn ngay trong những ngày nghỉ lễ không chỉ cho thấy sức sống của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mà còn phản ánh một tinh thần chủ động, linh hoạt trong tổ chức vận hành. Mỗi chuyến xe hàng qua cửa khẩu, mỗi dòng khách qua cầu Bắc Luân II đều góp thêm một nhịp kết nối cho không gian kinh tế biên giới.

Trong hành trình phát triển mới, khi Quảng Ninh đã trở thành thành phố, những dòng chảy giao thương ấy càng có ý nghĩa. Phát huy tốt lợi thế cửa ngõ, nâng cao năng lực logistics, hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu và tiếp tục tạo thuận lợi thương mại sẽ là những động lực quan trọng để Móng Cái mở rộng không gian phát triển, góp phần đưa thành phố Quảng Ninh trở thành một trung tâm kết nối kinh tế năng động của khu vực Đông Bắc.