Duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái duy trì nhịp độ ổn định, thông suốt, an toàn. Qua đó, khai thác tốt kinh tế biên mậu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vai trò của một trong những trung tâm giao thương năng động trên tuyến biên giới Việt – Trung.

Phương tiện nhập khẩu tại khu vực cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Nhiều ngày nay, hàng hoá, phương tiện... qua lại tại khu vực cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái diễn ra nhộn nhịp, hối hả. Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, đã có gần 14.000 tấn hàng hóa được thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ này, số lượng người xuất nhập cảnh tăng cao so với những ngày trước. Vì vậy, hoạt động xuất nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II trong những ngày nghỉ lễ cũng diễn ra sôi động với gần 20.000 lượt người mỗi ngày.

Để đảm bảo các hoạt động XNK, XNC diễn ra nhanh chóng, ổn định, an toàn, các lực lượng chức năng tại khu vực cầu Bắc Luân II nói riêng và cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói chung đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, bố trí nhân lực trực đầy đủ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát đến xử lý tình huống phát sinh được vận hành nhịp nhàng. Các giải pháp này đã góp phần đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và xuất nhập cảnh của phương tiện, người dân và du khách diễn ra thông suốt trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Các phương tiện xuất khẩu qua khu vực cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Anh Trần Tuấn Linh, du khách tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, tôi cùng bạn bè tổ chức chuyến du lịch sang thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Vào ngày nghỉ lễ nên lượng người dân và du khách xuất nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân II rất đông. Song các lực lượng chức năng đều túc trực làm việc liên tục, phương tiện hiện đại, phân luồng quy củ nên tôi làm thủ tục nhanh chóng, dễ dàng xuất cảnh, thuận lợi đi qua khu vực cửa khẩu, nhờ đó, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức.

Người dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại khu vực cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Anh Triệu Anh Dũng, Công ty Thương mại dịch vụ số 1 An Khang, cho biết: Chúng tôi thường xuyên thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu qua khu vực cầu Bắc Luân II. Mặc dù vào kỳ nghỉ lễ song các lực lượng vẫn ứng trực đầy đủ. Vì vậy, thời gian thông quan nhanh chóng chỉ còn khoảng 5 phút/xe, giúp chúng tôi đảm bảo được thời gian, chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của đối tác. Chúng tôi hi vọng thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách giúp thông thoáng, thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Thủ tục xuất, nhập cảnh diễn ra thuận lợi.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được các lực lượng tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm môi trường minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Việc duy trì hoạt động thông suốt trong những ngày nghỉ lễ không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt của các lực lượng chức năng nhằm phát huy vai trò quan trọng của cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Đây cũng sẽ là một trong những động lực quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng kết nối, thúc đẩy giao thương, tạo thêm cơ hội phát triển trong chặng đường mới.