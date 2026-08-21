Amata City Hạ Long đón nhà đầu tư Trung Quốc mới: Công ty TNHH Công nghệ TianJian Việt Nam

Vừa qua, Công ty Cổ phần Amata City Hạ Long và Công ty TNHH Công nghệ TianJian Việt Nam đã chính thức ký kết Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vỏ loa, linh kiện nhựa và khuôn mẫu tại Khu công nghiệp Sông Khoai (Amata City Hạ Long).

Trước đó, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2026 với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD trên diện tích 1 hecta. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị sẽ hoàn thành trong quý II/2027, sẵn sàng đi vào vận hành chính thức từ quý III/2027.

Thành lập từ năm 2018 với quy mô 686,67 hecta, Amata City Hạ Long hiện là một trong những điểm sáng thu hút dòng vốn FDI tại tỉnh Quảng Ninh. Tính đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký vượt mốc 3,3 tỷ USD, tập trung vào các ngành công nghệ cao, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Sự hiện diện của TianJian Việt Nam không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới chuỗi cung ứng tại KCN Sông Khoai, mà còn củng cố vị thế của Amata City Hạ Long như một điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư công nghệ cao tại miền Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh.

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