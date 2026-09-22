Phổ biến các chính sách thuế mới và đối thoại người nộp thuế

Sáng 22/9, Thuế Cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị phổ biến các chính thuế mới, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế năm 2026 và tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh tặng giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Tại hội nghị, đại diện Thuế Cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh đã phổ biến quy định về Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; quy định về Luật Thuế thu nhập cá nhân 109/2025/QH15; chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 (ngày 24/8/2026); chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP (ngày 27/6/2026); quy định hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP (ngày 30/6/2026)...

Đại diện Thuế Cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh phổ biến các chính sách.

Đại diện Thuế Cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh trực tiếp giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân liên quan đến đăng ký mã số thuế, kê khai thuế đối với hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, thời điểm lập hoá đơn…

Hội nghị tổ chức góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời những điểm mới của chính sách pháp luật thuế năm 2026, đồng thời thời lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp người nộp thuế giảm tối đa chi phí tuân thủ, an tâm mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm tôn vinh, biểu dương và tri ân những đóng góp tích cực của người nộp thuế, Thuế Cơ sở 1 đã tặng giấy khen cho 12 đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế năm 2025.