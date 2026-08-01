An cư cho người lao động

Thời gian qua, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đây là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thu hút nguồn nhân lực và tạo động lực cho phát triển bền vững.

Nhà tập thể công nhân khu Cẩm Thành (phường Cẩm Phả) của Công ty Than Thống Nhất đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động.

Giữa tháng 8/2025, Công ty CP Than Núi Béo - TKV khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân hầm lò tại phường Hà Tu với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Quy mô dự án có diện tích gần 5.500m². Công trình được thiết kế hiện đại gồm 1 tầng hầm, 11 tầng nổi với 389 phòng ở khép kín cùng các khu sinh hoạt chung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của người lao động. Đến nay, Dự án đã hoàn thành phần thô 6/11 tầng. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án càng trở nên cấp thiết khi nhu cầu chỗ ở của người lao động còn rất lớn. Hiện Công ty CP Than Núi Béo vẫn còn khoảng 800 công nhân phải thuê nhà ở bên ngoài. Để chia sẻ khó khăn, Công ty đang hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng từ 400.000-600.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo, cho biết: Dự án dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2027. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo môi trường sinh hoạt ổn định, văn minh; qua đó tăng sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong tuyển dụng, thu hút và giữ chân lao động hầm lò.

Không riêng Than Núi Béo, chăm lo chỗ ở cho người lao động đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Hoạt động sản xuất của Tập đoàn tập trung chủ yếu tại Quảng Ninh với 43 đơn vị thành viên và khoảng 76.000 cán bộ, công nhân lao động, chiếm hơn 82% tổng số lao động toàn Tập đoàn. Qua khảo sát nhu cầu nhà ở giai đoạn 2026-2030, TKV xác định người lao động cần khoảng 3.104 căn hộ.

Hiện các đơn vị thành viên đang triển khai 5 dự án nhà ở tập thể công nhân tại các công ty: Than Khe Chàm, Than Núi Béo, Than Hòn Gai, Than Thống Nhất và Than Hà Lầm với tổng quy mô khoảng 1.791 căn hộ. Khi hoàn thành, các dự án sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với ngành Than.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhu cầu về nhà ở tại Quảng Ninh tiếp tục tăng cao, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê và nhà ở dành cho các nhóm đối tượng chính sách.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân hầm lò của Công ty CP Than Núi Béo.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân và người lao động, Quảng Ninh đang tập trung mở rộng quỹ nhà ở xã hội bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 3 dự án với khoảng 2.370 căn hộ, đồng thời triển khai 15 dự án khác quy mô hơn 18.500 căn, tạo nguồn cung đáng kể cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Hiện nhiều dự án đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào sử dụng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm) vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân lên 36m² sàn/người, đồng thời hoàn thành khoảng 40.217 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và nhà lưu trú công nhân, tương đương trên 2,6 triệu m² sàn.

Việc ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để Quảng Ninh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.