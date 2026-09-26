Tạo điểm tựa cho học sinh khó khăn đến trường

Học tập là quyền cơ bản của mọi trẻ em, nhưng với không ít em nhỏ, con đường đến trường vẫn còn lắm gian nan, trắc trở bởi gia cảnh khó khăn. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Quảng Ninh đã phát huy vai trò cầu nối, huy động sự chung tay của toàn xã hội để tiếp sức, nâng bước các em đến trường.

Ở tuổi 13, em Hoàng Tùng Chi (khu phố Hải Đông 2, phường Móng Cái 3) đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Bố mất sớm khi em mới 5 tuổi, mẹ đi thêm bước nữa, Chi lớn lên nhờ sự chắt chiu, đùm bọc của bà nội già yếu không còn sức lao động. Không những thế, em lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị liên tục. Trước gia cảnh quá khó khăn, con đường đến trường của em luôn đứng trước nguy cơ đứt đoạn.

Hội LHPN phường Móng Cái 3 trao tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 trường Tiểu học &THCS là Hải Đông và Hải Yên.

Đồng hành cùng gia đình, cuối năm 2025, Ủy ban MTTQ và Hội Phụ nữ phường Móng Cái 3 đã vận động, kết nối với Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp và Tiểu thương phường hỗ trợ em Tùng Chi 600.000 đồng/tháng (trao định kỳ 6 tháng một lần). Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn đều đặn gửi tặng gạo hằng tháng cùng những phần quà mỗi dịp lễ, tết. Sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để em vươn lên nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Chị Hoàng Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Móng Cái 3, cho biết: Công tác đồng hành, chăm lo và tiếp sức cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Hội duy trì thường xuyên. Nhân dịp năm học mới 2026-2027, Hội đã kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 100 suất quà (trị giá 30 triệu đồng) cho các em học sinh vượt khó tại 2 Trường Tiểu học &THCS là Hải Đông và Hải Yên.

Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ phường Móng Cái 3 còn phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thực tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua sự kết nối của Hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Học viện Phòng cháy chữa cháy đã trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc, 120 suất quà cho các gia đình, học sinh khó khăn và nhận đỡ đầu 2 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.

Không riêng phường Móng Cái 3, chương trình “Nâng bước em đến trường” đã và đang được MTTQ cùng các đoàn thể trên toàn thành phố hưởng ứng và triển khai sâu rộng. Nhờ sự vào cuộc tích cực, nhiều nguồn lực xã hội hóa đã được huy động kịp thời, tạo đòn bẩy thiết thực giúp các em nhỏ khó khăn yên tâm bám trường, bám lớp.

Là học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phong Cốc (phường Phong Cốc), em Đặng Đức Duy được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi tinh thần hiếu học, chăm ngoan. Thế nhưng, phía sau những nỗ lực ấy là một gia cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bỏ đi từ khi 2 anh em Duy còn nhỏ, người bố lại thường xuyên đau ốm, khiến gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai ông bà nội đã già yếu. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của em, cuối năm 2025, Đoàn Thanh niên phường Phong Cốc đã nhận đỡ đầu em Duy với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Đoàn Thanh niên phường Phong Cốc tặng quà cho em Đặng Đức Duy (thứ 3 từ trái sang), khu phố Hưng Học nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Em Đặng Đức Duy xúc động cho biết: Số tiền hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình em, giúp trang trải một phần chi phí sinh hoạt và có thêm điều kiện mua sắm đồ dùng học tập cho năm học cuối cấp.

Để tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Phong Cốc đã chủ động kết nối với các chi đoàn trực thuộc, các doanh nghiệp cùng nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn. Nhờ sự vận động tích cực và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều suất học bổng, xe đạp, góc học tập cùng những phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em nhỏ hiếu học.

Anh Vũ Hữu Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên phường Phong Cốc, chia sẻ: Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình đỡ đầu, lan tỏa hơn nữa tinh thần “tương thân tương ái”, kêu gọi thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa để giúp gia đình các em bớt đi một phần gánh nặng tài chính, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua rào cản hoàn cảnh, vững bước đến trường.

Sự đồng hành trách nhiệm của Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể trên địa bàn Quảng Ninh đối với chương trình “Nâng bước em đến trường” không chỉ giúp học sinh yếu thế vượt qua khó khăn, mà còn khơi dậy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Chính sự sẻ chia thiết thực ấy đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.