Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức thành lập Phân hiệu tại thành phố Huế

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu của Học viện tại thành phố Huế . Sự kiện được kết nối trực tuyến tới cán bộ, giảng viên và người học tại Phân hiệu Huế, đánh dấu bước phát triển mới sau gần 65 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường .

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Huế, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở giáo dục đại học .

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Phân hiệu Huế cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên .

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế . Đồng thời, các quyết định nhân sự cũng được công bố, giao nhiệm vụ Giám đốc Phân hiệu cho PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang và bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu . Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã cùng thực hiện nghi thức ấn nút thành lập Phân hiệu, chính thức mở ra không gian đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên .

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh yêu cầu Phân hiệu phải sớm đi vào hoạt động hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực và đóng góp cho sự phát triển của khu vực . Đồng chí đề nghị Học viện tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn theo tinh thần "kế thừa nhưng không sao chép; ổn định nhưng không bằng lòng; phát huy truyền thống nhưng phải hướng tới tương lai" , đưa Phân hiệu trở thành địa chỉ tin cậy về tri thức và giải pháp cho các địa phương .

PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định Phân hiệu tại Huế không chỉ đơn thuần là việc mở rộng địa điểm mà phải trở thành trung tâm mới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức . Học viện lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, nhu cầu xã hội làm định hướng và hiệu quả phục vụ thực tiễn làm thước đo . Trong giai đoạn này, Học viện đã tiến hành tuyển sinh và mở các chương trình đào tạo ở cả ba cấp độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo từ xa phục vụ sự phát triển của khu vực .