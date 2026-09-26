Hoành Mô: Gắn kết sức dân, giữ vững bình yên

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hoành Mô, cùng các lực lượng chức năng đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ bình yên địa bàn.

Xã Hoành Mô có trên 30km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Trên địa bàn sinh sống đông đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... có 2.089 hộ, 6 thôn, trong đó 5 thôn giáp biên, thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Hoành Mô được triển khai sâu rộng, nhất là việc phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã; tăng cường phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng và các lực lượng chức năng; chú trọng phòng ngừa tệ nạn xã hội... với nhiều mô hình hiệu quả như: Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; “Thắp sáng đường quê” và phát huy vai trò người có uy tín trong bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Hoành Mô khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Ảnh: La Nhung (CTV)

Mới đây nhất, ngày 11/9, Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô và Cụm đoàn TKV khu vực Quảng Ninh đã khánh thành, trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê” với 15 bóng điện, tổng chiều dài tuyến đường gần 2km tại thôn Đồng Văn. Công trình góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Song song với đó, cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, như: Thông qua sinh hoạt thôn bản, qua zalo, fanpage xã Hoành Mô và các tổ chức đoàn thể. Nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn vi phạm quy chế biên giới, đồng thời tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình kết hợp hướng dẫn người dân trên địa bàn xã chăm sóc vườn rừng.

Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn các hộ gia đình và cá nhân tham gia phong trào tự quản. Cán bộ biên phòng còn thường xuyên xuống địa bàn, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản; phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân không bao che, tiếp tay cho tội phạm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự...

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cho biết: Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn các xã biên giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” với hàng chục mô hình tự quản về an ninh trật tự, cột mốc, đường biên; phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tập trung và lưu động, cung cấp thông tin pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm cho hàng nghìn lượt người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con vùng biên. Đồn định kỳ tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 13 vụ/13 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm, thu giữ 2.100 bình khí N2O; phát hiện 3 vụ/4 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 74,5kg pháo. Công an xã vận động thu hồi 1 khẩu súng, 5 vũ khí, vật liệu nổ và 6,4kg pháo. Công tác quản lý cư trú, cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Sự chủ động, sáng tạo của chính quyền và lực lượng chức năng không chỉ nâng cao chất lượng công tác quốc phòng - an ninh, mà còn gắn kết lòng dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng vùng biên giới Hoành Mô ngày càng bình yên, vững mạnh.