Thi đua làm những việc dân cần

Phường Liên Hòa đang cụ thể hóa phong trào thi đua chào mừng thành phố Quảng Ninh bằng những việc làm gần dân, sát với đời sống như hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn, hiến đất mở đường, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Ở tuổi 60, ông Hoàng Văn Quyết, khu phố Vị Khê, vừa đón niềm vui lớn khi căn nhà mới được khánh thành. Sống đơn thân, lại mang bệnh, không có khả năng lao động, nhiều năm qua việc có một căn nhà bảo đảm điều kiện sinh hoạt là mong mỏi không dễ thực hiện đối với ông.

Đại diện Công ty CP Khu Công nghiệp Bắc Tiền phong tặng quà chúc mừng lễ khánh thành nhà mới của ông Hoàng Văn Quyết.

Từ sự vận động của Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa, Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong hỗ trợ ông 80 triệu đồng xây nhà. Anh em trong gia đình góp thêm 100 triệu đồng. Cùng các nguồn lực khác, căn nhà hoàn thành với tổng kinh phí 185 triệu đồng. Với ông Quyết, căn nhà mới không đơn thuần là nơi che mưa, che nắng, mà còn là sự sẻ chia của cộng đồng trong lúc khó khăn.

Căn nhà của ông Quyết là một trong những công trình an sinh được Liên Hòa triển khai trong năm nay. MTTQ phường đã vận động đủ kinh phí hỗ trợ 14 hộ xây mới, sửa chữa nhà ở, với mức 80 triệu đồng đối với nhà xây mới và 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa. Đến nay, phường đã duyệt hỗ trợ xây mới 9 nhà, sửa chữa 2 nhà. Từng trường hợp đều được rà soát để nguồn lực đến đúng người cần hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Liên Hòa, chia sẻ: Cách làm của Mặt trận là gần dân, sát dân, hướng về nhân dân; đồng thời bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch các nguồn hỗ trợ và sử dụng kinh phí đúng mục đích. Qua những căn nhà nghĩa tình, phường mong muốn chăm lo tốt hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình xây dựng thành phố.

Người dân khu Liên Vị dọn rác dưới dòng kênh.

Tinh thần hướng về người dân cũng thể hiện rõ trong các công trình, phần việc mà Liên Hòa đăng ký thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026. Toàn phường có 14 công trình, 2 phần việc, tập trung vào an sinh xã hội, chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và ứng dụng công nghệ để tăng kết nối giữa Mặt trận với nhân dân.

Ở nhiều khu phố, MTTQ và các đoàn thể vận động người dân hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường, xây bồn hoa, trồng cây xanh. Có tuyến vận động người dân hiến khoảng 750m² đất vườn, đất ở, tháo dỡ công trình để làm đường dài 450m, tổng giá trị đất và công trình khoảng 7,5 tỷ đồng. Một công trình khác dự kiến vận động các gia đình hiến khoảng 1.030m² đất để mở rộng tuyến đường.

Cùng với mở đường, Liên Hòa huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt điện chiếu sáng cho 400m đường ngõ; trồng hoa hai bên tuyến đường dài 450m; xây dựng tuyến đường hoa dài 700m; chỉnh trang tường rào, vẽ tranh bích họa, đặt chậu hoa, cây cảnh. Những phần việc không quá lớn nhưng khi cùng triển khai ở các khu dân cư đã góp phần làm diện mạo phường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Người dân khu Lưu Khê phấn khởi với chương trình "Xanh hoá thùng rác".

Việc giữ gìn môi trường cũng trở thành một phần của phong trào thi đua. Cả 11 khu phố trên địa bàn phường đều tổ chức ra quân vệ sinh hằng ngày, vận động người dân cùng giữ gìn đường ngõ, khu dân cư. Các hoạt động quét dọn, thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang khu vực công cộng được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào các đợt cao điểm.

Tại khu phố Lưu Khê, chương trình “Xanh hóa thùng rác” cũng tạo chuyển biến từ mỗi gia đình. Bà Nguyễn Thị Thấm, người dân trong khu, chia sẻ: “Trước đây chưa có thùng rác chúng tôi hay đốt rác hoặc treo túi rác chờ xe thu gom. Giờ có thùng rác, mọi thứ sạch sẽ hơn, khu phố nhìn cũng sạch, đẹp hơn rất nhiều”.

Lưu Khê hiện có 788/952 hộ sử dụng thùng rác xanh, trong đó 100% hộ dọc trục đường chính đã có thùng rác. Trên toàn phường, hơn 5.000 thùng rác gia đình được đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ trên 80%. Liên Hòa phấn đấu trong năm 2026 vận động 100% hộ dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh có thùng rác hoặc phương tiện thu gom rác đúng quy định.

Có thể thấy, khi mỗi công trình đều hướng đến điều người dân cần và có sự tham gia của chính người dân, thi đua trở thành động lực để cộng đồng cùng góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.