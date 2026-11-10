Làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Trong thời đại chuyển đổi số, dữ liệu là nguồn tài nguyên mới. Ở lĩnh vực quản lý nhà nước về an toàn giao thông, chiến dịch "làm sạch" dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe (GPLX) được xác định là một trong những mũi chủ công. Đây không chỉ là việc quản lý hành chính đơn thuần, mà còn góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia "đúng, đủ, sạch, sống", thúc đẩy toàn diện cả ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Toàn thành phố hiện quản lý khoảng 1,24 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có hơn 990.000 mô tô, xe gắn máy và gần 190.000 xe ô tô. Tính đến cuối năm 2025, toàn thành phố còn gần 230.000 phương tiện cơ giới chưa được định danh. Cùng với đó là khoảng 30.000 GPLX bản giấy cũ cần được rà soát để làm sạch, đồng bộ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ, Phòng CSGT, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các công an cấp xã triển khai tổng rà soát.

Cán bộ Công an phường Móng Cái 1 và Phòng CSGT (Công an Quảng Ninh) tuyên truyền cho người dân làm sạch dữ liệu và chuyển đổi GPLX giấy sang thẻ PET.

Ghi nhận thực tế tại Công an phường Móng Cái 1 - nơi có hơn 1.500 trường hợp GPLX cần chuyển đổi cho thấy, thách thức lớn nhất nằm ở nhóm người cao tuổi, những trường hợp thông tin cá nhân cũ bị sai lệch, chưa đồng bộ với căn cước gắn chip.

Thiếu tá Hoàng Đức Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Móng Cái 1 cho biết: “Đơn vị xác định đây là mắt xích cốt lõi trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người", lực lượng Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Đội sát hạch, Phòng CSGT tận dụng ngày đêm để tuyên truyền, hỗ trợ người dân kê khai”.

Sự kiên trì của công an phường đã mang lại kết quả tích cực, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, hơn 1.100 trường hợp GPLX vướng mắc tại địa bàn đã được tiếp nhận và xử lý thông suốt.

Không chỉ ở Móng Cái 1, nỗ lực của lực lượng Công an thành phố đã phản ánh rõ rệt bằng những kết quả. Lực lượng chức năng đã bóc tách, cập nhật làm sạch dữ liệu cho gần 93% xe ô tô hết niên hạn và gần 60% xe ô tô, mô tô không còn lưu hành hoặc đăng ký trên 20 năm. Tính đến hết tháng 10, Công an thành phố rà soát, cấp đổi hơn 22.000 GPLX từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET, tích hợp thành công lên hệ thống định danh điện tử VNeID.

Chưa đầy 2 tháng, hơn 1.100 trường hợp trong tổng số 1.500 GPLX có vướng mắc trong làm sạch dữ liệu đã được Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận và xử lý.

Chiến dịch này không chỉ mang lại hiệu quả tức thì cho công tác quản lý của ngành Công an mà còn tạo ra những giá trị to lớn, củng cố vững chắc mô hình chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Mạc Đức Sơn, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Xây dựng): “Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp minh bạch hóa thị trường vận tải. Tính đến 31/10, Sở đã cấp phù hiệu cho 11.470 phương tiện kinh doanh vận tải. Trong đó, kinh doanh vận tải hàng hóa là 3.225 phương tiện, xe taxi là 1.935 phương tiện, xe khách tuyến cố định là 296 phương tiện, xe hợp đồng là 5.557 phương tiện. Việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện không chỉ mang lại lợi ích cho công tác quản lý mà còn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ phương tiện. Dữ liệu chính xác sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý phương tiện. Nhờ dữ liệu liên thông “sạch”, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh trên Cổng dịch vụ công đã giúp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xuống còn 4 ngày, giảm 1 ngày so với trước đây”.

Phòng CSGT (Công an Quảng Ninh) phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Đến hết tháng 10/2026, dữ liệu xe ô tô hết niên hạn và gần 60% xe ô tô, mô tô không còn lưu hành hoặc đăng ký trên 20 năm trên địa bàn thành phố đã được làm sạch.

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT (Công an Quảng Ninh) khẳng định: “Việc làm sạch dữ liệu phương tiện không chỉ là câu chuyện về quản lý hành chính, mà còn là việc làm nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân. Giúp cho người dân tránh phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm hành chính liên quan đến việc không sang tên. Đơn vị tiếp tục phân công cán bộ phối hợp các công an cấp xã tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân kê khai và cập nhật thông tin phương tiện của mình trên nền tảng số”.