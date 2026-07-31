Phường Bãi Cháy phải đổi mới nhận thức, tư duy, triết lý quản trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày 31/7, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động tại phường Bãi Cháy. Cùng đi có các ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát cơ sở vật chất tại Trường THCS Bãi Cháy.

Ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền phường Bãi Cháy đã kịp thời được kiện toàn, tổ chức vận hành ổn định. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc cấp, phát sách giáo khoa của nhà trường.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình mới. Thủ tục hành chính được giải quyết theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, tổng số hồ sơ phường tiếp nhận là 10.895 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 97,56%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90,92%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bãi Cháy.

Phường đã chủ động sắp xếp các cơ sở giáo dục theo định hướng mỗi cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn chỉ có một trường công lập. Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục hiện có, vừa góp phần giảm đầu mối quản lý vừa nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với việc sắp xếp trụ sở, tài sản công, UBND phường đã chủ động rà soát, kiểm kê và xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc. Đến nay, không còn trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện bỏ trống hoặc chưa có phương án xử lý.

Đối với người dân và doanh nghiệp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần tạo sự thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ công, giảm đầu mối trung gian, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Người dân được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn; doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả nổi bật. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát một số công trình trên địa bàn phường Bãi Cháy.

Qua khảo sát thực tế tại Trường THCS Bãi Cháy, Trung tâm Phục vụ hành chính công, một số công trình và làm việc với Đảng ủy phường Bãi Cháy, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền, song bộ máy của phường đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng chí biểu dương địa phương đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của tỉnh về sắp xếp hệ thống trường học, cấp phát sách giáo khoa miễn phí và chăm lo các điều kiện phục vụ nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bãi Cháy.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy tối đa vai trò của mô hình chính quyền 2 cấp, đổi mới trong nhận thức, có tư duy mới, triết lý mới trong quản trị. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy, phát huy tối đa năng lực, trình độ của đội ngũ biên chế hiện có; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong vấn đề này.

Quang cảnh buổi làm việc.

Là địa phương được xác định là trung tâm du lịch của tỉnh, đồng chí yêu cầu phường rà soát, quy hoạch lại các dịch vụ du lịch; nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ du lịch, trật tự đô thị, môi trường kinh doanh du lịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa - văn nghệ để tạo thêm các sản phẩm du lịch hấp dẫn trên địa bàn, qua đó, tiếp tục tạo đột phá trong phát triển dịch vụ - du lịch.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục rà soát, bố trí sử dụng hiệu quả các trụ sở làm việc hiện có. Việc bố trí trụ sở làm việc phải đảm bảo nguyên tắc gần dân, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn để hoàn thành toàn diện mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp ảnh với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bãi Cháy.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.