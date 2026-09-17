Bàn giao Cơ quan Thường trực BCĐ Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh

Sáng 17/9, Văn phòng Thành ủy tổ chức ký bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh về Công an thành phố.

Quang cảnh bàn giao Cơ quan Thường trực BCĐ Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu và những công việc liên quan, bảo đảm quá trình chuyển giao được thực hiện đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Việc chuyển giao Cơ quan Thường trực nhằm thực hiện phân công, kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Sau bàn giao, Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan bảo đảm duy trì tiến độ các nhiệm vụ đang triển khai, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố.