Tuyên truyền nâng cao năng lực chuyển đổi số

Sáng 9/9, tại phường Quang Hanh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực ứng dụng chuyển đổi số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ và các đoàn thể tại cơ sở năm 2026.

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hành động 50 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, 220 đại biểu đã được nghe truyền đạt, hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công cụ số trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân qua nền tảng "Mặt trận số 24/7"; đồng thời được trang bị kỹ năng số an toàn, phương pháp bảo mật tài khoản, nhận diện lừa đảo trực tuyến và kiểm chứng thông tin sai lệch trên không gian mạng.

​Qua buổi tuyên truyền, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức về chuyển đổi số, tiếp tục lồng ghép những kỹ năng số thiết thực vào sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn và tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, từng cán bộ, đoàn viên, hội viên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Các đoàn viên thanh niên phường Quang Hanh hướng dẫn các đại biểu thực hành các kỹ năng số trên điện thoại thông minh.

Cùng với phường Quang Hanh, từ ngày 8-11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh sẽ tổ chức tuyên truyền nâng cao năng lực ứng dụng chuyển đổi số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ và các đoàn thể tại 5 phường, xã khác trên địa bàn thành phố.