Mạo Khê: Lan tỏa cách làm số

Để chuyển đổi số thật sự đi vào đời sống, phường Mạo Khê đang triển khai những cách làm hiệu quả. Từ trụ sở chính quyền đến từng khu phố, từ cán bộ, công chức đến đoàn viên, thanh niên và người dân, những kỹ năng như sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay ứng dụng AI đang từng bước trở thành kỹ năng thiết yếu.

Nền tảng cho quá trình này là hạ tầng số được đầu tư đồng bộ trên địa bàn phường. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn được kết nối internet băng rộng tốc độ cao; 100% khu dân cư được phủ cáp quang FTTH; mạng 4G phủ 100% địa bàn và 5G đã phủ trên 60% khu vực dân cư, sản xuất. Tại cơ quan phường, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet.

Trên môi trường điện tử, 100% văn bản hành chính, trừ văn bản mật, được trao đổi dưới dạng điện tử; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số. Đáng chú ý, 100% cán bộ, công chức đã sử dụng các công cụ AI hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp, phân tích thông tin, xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo.

Đoàn thanh niên phường Mạo Khê hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cài đặt và sử dụng trang “Thanh niên Quảng Ninh số” trên Zalo.

Bà Nguyễn Thị Hương Liễu, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, cho rằng chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ những việc người dân có thể sử dụng và cảm nhận được hiệu quả. Theo đó, mục tiêu của chuyển đổi số phải hướng đến phục vụ người dân thuận tiện hơn, nhanh hơn. Vì vậy, bên cạnh xây dựng chính quyền số, phường Mạo Khê chú trọng phổ cập kỹ năng số, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng thanh niên để hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Mạo Khê hiện duy trì 47 tổ công nghệ số cộng đồng tại 47/47 khu phố và đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" với những nội dung sát thực tế. Cuối năm 2025, phường đã tổ chức 36 lớp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, internet an toàn, dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán điện tử.

Đoàn Thanh niên phường là một lực lượng nòng cốt trong cách làm này. Từ ngày 1/7/2025, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được duy trì với 50 tình nguyện viên. Trong 30 ngày hoạt động trực tiếp tại cơ sở, lực lượng này đã hỗ trợ trên 600 lượt người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đoàn viên duy trì 2-3 người trực để hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính. Phối hợp với Công an phường, Đoàn phường còn tổ chức tuyên truyền kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 80 người dân.

Theo chị Trần Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mạo Khê, Đoàn phường đã huy động 150 lượt đoàn viên ra quân tuyên truyền, phát hơn 1.500 tờ rơi, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Đoàn viên cũng tham gia hỗ trợ trên 3.000 thẻ đảng viên và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Đoàn Thanh niên phường Mạo Khê ra mắt đội hình “Bình dân học vụ số” và “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại 47 chi đoàn khu phố.

Hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 5.732 hồ sơ, đã giải quyết 5.596 hồ sơ; trong đó 4.910 hồ sơ trước hạn, đạt 87,74%, 686 hồ sơ đúng hạn, đạt 12,26%. 5.596/5.596 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%. Có 5.370/5.370 hồ sơ đầu vào được số hóa và 5.596/5.596 kết quả được cung cấp điện tử. Trong 928 phiếu khảo sát, 100% đánh giá rất hài lòng.

Chuyển đổi số cũng lan sang đời sống kinh tế - xã hội. Với 100% giao dịch giải quyết thủ tục hành chính được thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục, y tế triển khai thanh toán số. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trên 75% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, công nghệ số đã được ứng dụng trong hạch toán, tính tiền; thanh toán không dùng tiền mặt chiếm trên 75% tổng giá trị hàng hóa lưu chuyển trên địa bàn.

Trong thực hiện Đề án 06, phường đã thu nhận 55.509/60.626 tài khoản định danh điện tử, đạt 91,6%; 100% người dân, tổ chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công sử dụng VNeID khi thực hiện thủ tục trực tuyến. 100% chợ triển khai mô hình Chợ 4.0; 81/81 cơ sở lưu trú sử dụng hệ thống ASM.

Đưa công nghệ đến gần người dân, biến kỹ năng số thành thói quen và biến chuyển đổi số thành một phương thức phục vụ mới ở cơ sở, đó chính là cách Mạo Khê đang lan tỏa cuộc sống số.