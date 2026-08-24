Chính thức luật hóa các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật lĩnh vực tài chính-ngân hàng vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định về dấu hiệu đáng ngờ liên quan tài sản mã hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều 24/8, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 473/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,6% tổng số đại biểu Quốc hội.

Về các nội dung cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 43 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao Chính phủ quy định nội dung, nguyên tắc thu, chi tài chính; cơ chế trích lập dự phòng rủi ro; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính và việc xác định kết quả tài chính phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước được trích từ kết quả tài chính hằng năm để lập các quỹ: Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khác theo quy định của Chính phủ. Kết quả tài chính của Ngân hàng Nhà nước sau khi trích lập các quỹ trên và bù đắp chênh lệch chi lớn hơn thu các năm trước (nếu có) được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, về báo cáo giao dịch đáng ngờ (Điều 26), Luật quy định đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản do phạm tội mà có.

Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực ngoài các dấu hiệu đã được quy định trong Luật này.

Đáng chú ý, Luật bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33, quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Cụ thể là các dấu hiệu: thực hiện nhiều giao dịch tài sản mã hóa giá trị lớn trong thời gian ngắn mà không có mục đích kinh doanh rõ ràng; nạp, giao dịch và rút tài sản mã hóa liên tiếp trong thời gian rất ngắn ngay sau khi thiết lập quan hệ khách hàng; khách hàng truy cập nền tảng của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa qua công cụ cho phép ẩn danh tính hoặc ẩn danh địa chỉ giao thức Internet...

Quang cảnh phiên họp chiều 24/8. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, dự thảo Luật bổ sung thêm tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: "Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát các đối tượng thanh tra, giám sát quy định tại khoản này theo quy định của pháp luật."

Quy định này nhằm xác định rõ các tổ chức tín dụng được áp dụng tỷ lệ an toàn khác theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước phải chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật có liên quan.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, để làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành khác, thống nhất với quy định về trách nhiệm Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ... và nguyên tắc thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro, dự thảo Luật điều chỉnh khoản 18 Điều 2 cụ thể như sau: "2. Kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó"

Về việc bãi bỏ quy định về chức năng kiểm tra của Bộ Tài chính tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Phạm Đức Ấn nêu rõ, việc bãi bỏ không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tài chính; đồng thời, pháp luật hiện hành đã có các cơ chế giám sát khác thay thế (như Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước), không làm phát sinh khoảng trống trong quản lý và kiểm tra.