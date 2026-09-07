Nền tảng của quá trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số muốn đi vào thực chất cần một nền tảng dữ liệu đủ tin cậy. Khi thông tin được chuẩn hóa, chính xác và cập nhật thường xuyên, dữ liệu sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho quản trị hiện đại. Chính vì vậy, Quảng Ninh đang đặc biệt chú trọng làm sạch và nâng cao chất lượng dữ liệu, coi đây là nền tảng của quá trình chuyển đổi số.

Thời gian qua, Quảng Ninh từng bước hình thành nền tảng tương đối đồng bộ về quản trị dữ liệu, từ Chiến lược dữ liệu, Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị đến Từ điển dữ liệu dùng chung. Cùng với đó, thành phố tập trung tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch các cơ sở dữ liệu trọng điểm như dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch, an sinh xã hội, xử lý vi phạm hành chính… Qua đó, tạo điều kiện cắt giảm TTHC, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến và tăng khả năng sử dụng lại những thông tin, dữ liệu đã được số hóa.

Cán bộ Trạm Y tế phường Quang Hanh phối hợp lực lượng Công an phường tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu ngành Y tế.

Trong quá trình này, Y tế là một trong những lĩnh vực triển khai tích cực. Với 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế đang được chỉ đạo triển khai trên toàn quốc, đến nay Quảng Ninh đã có 10 cơ sở đầy đủ nền tảng để tiến hành nhập liệu, liên thông và làm sạch, 2 dữ liệu còn lại đang được Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện để triển khai trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, bên cạnh 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế, Quảng Ninh còn triển khai cơ sở dữ liệu thứ 13 là tổ chức khám và khởi tạo sổ sức khỏe điện tử toàn dân. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, có khả năng liên thông với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và tích hợp trên VNeID của bộ, ngành. Tính đến ngày 25/8/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho 750.000 người dân, đạt tỷ lệ 55,82% dân số.

Theo ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, việc cập nhật các cơ sở dữ liệu mới chỉ là kết quả bước đầu. Muốn dữ liệu thực sự trở thành một nguồn tài nguyên, điều quan trọng là phải duy trì việc số hóa ngay từ đầu, đồng thời cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Khi được kết nối, liên thông và tích hợp trên kho dữ liệu lớn, nguồn dữ liệu này sẽ mở ra khả năng ứng dụng AI và các công cụ phân tích, phục vụ công tác quản lý, định hướng và cảnh báo.

Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi làm TTHC.

Không chỉ ngành Y tế, các ngành, địa phương trên toàn TP Quảng Ninh cũng đang tập trung số hóa và làm sạch dữ liệu. Đến nay, toàn TP Quảng Ninh đã đồng bộ 669.760 thửa đất lên hệ thống VNLIS, đạt 34,40%. Trong lĩnh vực tiêm chủng, 476.042 đối tượng đã được rà soát trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; trong đó làm sạch 105.315 đối tượng, đạt 22,1%. Đối với dữ liệu sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản, có 156 đơn vị liên thông, đạt 76,4%, với tổng số 94.045 hồ sơ liên thông, xếp thứ 5 toàn quốc.

Ở lĩnh vực người có công, 11.468 đối tượng đã được cập nhật trên phần mềm đang quản lý. Đối với cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông, đã cập nhật 9 tuyến đường và 182 cầu quốc lộ, đạt 100%. Có thể thấy quá trình làm sạch dữ liệu đang từng bước được triển khai rộng hơn, đi sâu vào từng lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được duy trì và cập nhật liên tục, thay vì chỉ được làm sạch tại một thời điểm.

Theo Thượng tá Trần Viết Luận, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quảng Ninh, để dữ liệu trở thành công việc thường xuyên cần thống nhất tiêu chuẩn, định danh, tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Cùng với đó là xây dựng các công cụ kỹ thuật, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ API giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm tự động kiểm tra tính đúng, sai, trùng lặp, thiếu sót hoặc chậm cập nhật. Kết quả duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” cần được gắn với chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Chuyển đổi số của các sở, ngành, địa phương. Cùng với trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp cũng có thể tham gia vào quá trình làm sạch dữ liệu thông qua việc tự kiểm tra, phản hồi và cập nhật thông tin cá nhân trên các ứng dụng số như VNeID, App công dân.

Khi những dữ liệu trở nên chính xác, tin cậy và có thể kết nối, đó cũng là lúc chuyển đổi số tạo ra những thay đổi thiết thực hơn cho người dân và hoạt động quản lý. Dữ liệu sạch vì thế không chỉ là nền tảng, mà còn là “xương sống” để Quảng Ninh tiến sâu hơn trên hành trình chuyển đổi số.