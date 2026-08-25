Đoàn Thanh niên UBND tỉnh: Chung khảo Cuộc thi “Chuyển đổi số” năm 2026

Sáng 25/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Chuyển đổi số” năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Ủy ban nhân dân tỉnh sáng tạo trong kỷ nguyên số”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; đồng thời thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố; kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh 2/9 (1945-2026).

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Cuộc thi Chuyển đổi số năm 2026 được Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phát động nhằm khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI), đưa công nghệ trở thành công cụ giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn.

Trải qua vòng sơ khảo trực tuyến từ ngày 21/6 đến ngày 15/7/2026, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo với 36 thí sinh chính thức và hơn 100 thí sinh phụ trợ.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo của Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh và các đội thi.

Tại Vòng Chung khảo, 12 đội thi được chia làm 2 bảng: Bảng A - “AI - Trợ lý công vụ” (dành cho khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp) và Bảng B - “AI - Kiến tạo tương lai” (dành cho khối trường học).

Các đội đã cùng nhau trải qua 3 phần thi gồm: Trắc nghiệm “Kiến thức số”, thuyết trình “Sáng kiến số” và tài năng “Dấu ấn sáng tạo”. Thông qua 3 phần thi, các thí sinh thể hiện sự am hiểu sâu sắc về kiến thức số, năng lực nghiên cứu và đề xuất các giải pháp AI mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cùng tư duy đổi mới sáng tạo và bản lĩnh truyền thông đầy sức trẻ.

Các thí sinh thể hiện sự am hiểu công nghệ và phản xạ nhanh qua phần thi trắc nghiệm “Kiến thức số”.

Khép lại các vòng tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi. Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Petrolimex Quảng Ninh xuất sắc giành giải Nhất bảng A và Đoàn Trường THPT Chuyên Hạ Long xuất sắc giành giải Nhất bảng B.

Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh xuất sắc giành giải Nhất Bảng A.

Đoàn Trường THPT Chuyên Hạ Long xuất sắc đạt giải Nhất Bảng B.

Thành công của Vòng chung khảo Cuộc thi “Chuyển đổi số” năm 2026 không chỉ dừng lại ở các danh hiệu giải thưởng, mà quan trọng hơn là tinh thần “lấy công nghệ làm công cụ, lấy sáng tạo làm động lực và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ UBND tỉnh Quảng Ninh trên hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.