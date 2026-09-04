Phường Móng Cái 1 ra mắt hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng AI

Ngày 4/9, Công an phường Móng Cái 1 ra mắt hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 chứng kiến ra mắt hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh phục vụ nhân dân tại phường Móng Cái 1.

Hệ thống gồm nhiều camera AI được lắp đặt đồng bộ tại các vị trí, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, vận hành liên tục 24/24 giờ, truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an phường, giúp hỗ trợ lực lượng công an nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy.

Một số lỗi vi phạm giao thông trên cầu Ka Long (phường Móng Cái 1) được truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an phường.

Việc đưa hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, quyết tâm ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, mang lại môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho mỗi người dân phường Móng Cái 1.