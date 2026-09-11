Phường Hà An ra mắt 5 mô hình Mini App, tăng kết nối với người dân

Ngày 10/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà An phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra mắt 5 mô hình Mini App, tạo thêm kênh truyền thông số chính thống, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối với đoàn viên, hội viên và nhân dân.

5 Mini App được ra mắt gồm kênh truyền thông số của MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội LHPN và Hội CCB phường Hà An.

Các nền tảng số được xây dựng nhằm cập nhật, lan tỏa nhanh chóng thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị địa phương, các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hà An thực hiện nghi thức kích hoạt - ra mắt 05 mô hình Mini App.

Không chỉ cung cấp thông tin, các Mini App còn hướng tới tăng cường tương tác, tiếp nhận ý kiến, phản ánh và sự tham gia của người dân. Qua đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có thêm công cụ nắm bắt tình hình từ cơ sở, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy phường tặng hoa chúc mừng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc đưa 5 mô hình Mini App vào hoạt động là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hà An; đồng thời góp phần hình thành phương thức kết nối nhanh hơn, trực tiếp hơn và gần dân hơn trên môi trường số.

Hoạt động cũng là một trong những công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đặc biệt dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của phường Hà An trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và cộng đồng số.