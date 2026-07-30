Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh

Chiều 30/7, Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND (ngày 28/4/2026) của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 và Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND (ngày 25/6/2026) của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí lập dự án, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị vào cụm công nghiệp theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ; trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND (ngày 28/4/2026) của HĐND tỉnh quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030 và Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND (ngày 15/6/2026) của UBND tỉnh quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Để các nghị quyết, chính sách sớm đi vào thực tiễn, Sở Công Thương đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, xác định cụ thể từng cơ sở có nhu cầu và khả năng di dời, đầu tư vào CCN; phân công đầu mối trực tiếp hướng dẫn, theo dõi tiến độ; các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN công khai quỹ đất, giá thuê, điều kiện tiếp nhận; chủ động phối hợp với địa phương làm việc trực tiếp với các cơ sở sản xuất để thống nhất lộ trình, hoàn thiện thủ tục thuê hạ tầng và triển khai đầu tư…

Hội nghị cũng đã nhận được các ý kiến trao đổi, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tập trung đến: Đối tượng di dời; đầu tư mới và ngành, nghề được tiếp nhận vào CCN; thời điểm ký hợp đồng thuê hạ tầng; cách xác định chi phí được hỗ trợ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Các nghị quyết triển khai là một trong những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030. Ngay sau hội nghị, các địa phương và chủ đầu tư CCN nhanh chóng làm việc với từng cơ sở; xác định rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.