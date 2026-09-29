Khi nghị quyết là cuộc sống

Với tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được, những năm qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống nhân dân và tình hình phát triển kinh tế địa phương, doanh nghiệp. Và khi nghị quyết là thực tế cuộc sống, các cơ chế, chính sách đã phát huy ngay hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển, nâng tầm thành phố trẻ.

Còn nhớ ngày 9/12/2025, Tỉnh ủy Quảng Ninh (nay là Thành ủy Quảng Ninh) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm 2026 là: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Nghị quyết nhấn mạnh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tập trung hoàn thành các dự án, công trình nâng cao chất lượng khu đô thị, khu dân cư hiện hữu góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030…

Cùng với đó, về kinh tế, nghị quyết xác định tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 12,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 12%; thành lập mới trên 2.500 doanh nghiệp; đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75% và nâng cao chất lượng đô thị…

Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU, thực hiện nội dung chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, Quảng Ninh đã ban hành ngay kế hoạch nâng cấp đô thị hiện hữu, khu dân cư, xây dựng các thiết chế văn hóa, đảm bảo mỗi thôn, khu phố có điểm vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời phục vụ nhân dân và khắc phục, xử lý dứt điểm các điểm, vị trí bị ngập úng cục bộ trong khu dân cư. Quảng Ninh đã bố trí kinh phí trên 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện chủ trương này ở tất cả các xã, phường, đặc khu.

Từ những công trình, dự án nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện hữu, đô thị Quảng Ninh không ngừng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, hiện đại.

Đến thời điểm này, hàng ngàn công trình, dự án liên quan đến đời sống dân sinh, nâng cấp đô thị hiện hữu đã được 54 xã, phường, đặc khu triển khai. Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao, tự nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất các loại, cùng công trình trên đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi... Hàng trăm công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi của người dân trên địa bàn.

Từ những công trình, dự án nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện hữu, đô thị Quảng Ninh không ngừng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, hiện đại. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần để Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và chính thức trở thành thành phố. Qua đó Quảng Ninh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu: “Nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Sát sao thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, trong đó thường xuyên rà soát, kiểm đếm những nội dung mà Nghị quyết đề ra, đồng thời Quảng Ninh luôn đặt quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, điều chỉnh tăng trưởng theo thực tế phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, nội dung “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế” luôn được Quảng Ninh triển khai đạt và vượt mục tiêu đề ra.

9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt mức cao; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ năm 2025; thu hút đầu tư trong nước gần 183.000 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt trên 1,1 tỷ USD. Toàn thành phố có trên 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 60,8% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 70,6% lực lượng lao động xã hội…

Để có được kết quả trên, ngoài sự đồng hành, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; sát sao kiểm đếm kết quả tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng lĩnh vực, từng sản phẩm của Quảng Ninh, còn có sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao trong đầu tư, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố.

Có thể thấy rằng, khi nghị quyết là cuộc sống, là thực tế động lực phát triển, tăng trưởng của thành phố, mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân, đã và đang tạo ra những sức mạnh to lớn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng chính là động lực để thành phố trẻ phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm đạt trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt mức kỷ lục trên 100.000 tỷ đồng và tiếp tục phát triển bứt phá trong thời gian tới.