Đóng góp cụ thể, thực chất, hiệu quả hơn vào thực hiện đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số

Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phiên họp kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố. Tham dự phiên họp tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp.

Phiên họp tập trung vào hai nội dung: chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội; đánh giá kết quả công tác quý III/2026 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ USD, tăng 51,1%, là nhóm hàng đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới; có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thu thuế thương mại điện tử đạt gần 114,2 nghìn tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026 có hơn 15 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 34,3% về số lượng. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chương trình số 02-CTr/BCĐTW và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ chuyển biến tích cực.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hoàn thiện danh mục 3.030 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt xấp xỉ 54,2%. Đã có 2.647 công bố quốc tế trên Scopus. Các bộ, cơ quan đã đề xuất 38 nhiệm vụ để giải quyết 11 bài toán công nghệ chiến lược. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành thẩm định 28/38 nhiệm vụ, 6 bộ, cơ quan đã phê duyệt 14 nhiệm vụ và đang tuyển chọn tổ chức thực hiện.

Chính phủ số, Đề án 06 tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực. Đã tích hợp 8 nhóm thông tin, giấy tờ trên VNeID, trong đó có 18,9 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội, 25,8 triệu giấy phép lái xe, 24,2 triệu thông tin tình trạng hôn nhân. Đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu đảng viên quản lý hơn 5,3 triệu hồ sơ, làm sạch 99,83%. Đã đồng bộ 148 triệu thuê bao vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành xử lý SIM rác, không chính chủ…

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các chủ thể có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, vẫn còn các nhiệm vụ quá hạn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

Thứ nhất, về xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ hai, về hoàn thiện thể chế, yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/10/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học công nghệ, trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Thứ ba, về phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các cơ sở dữ liệu đã được giao; trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên, tạo chuyển biến rõ nét với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thành trước ngày 30/11/2026; đối với cơ sở dữ liệu bản án, quyết định, hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật; thực hiện đối soát định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng dữ liệu không thống nhất; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đã đề ra để triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó ban hành khung kiến trúc số của bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 29/1/2027.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026. Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo triển khai quy hoạch, các dự án điện để bảo đảm đủ năng lượng cho phát triển, đặc biệt là cho các trung tâm dữ liệu.

Thứ tư, về cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng và triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID; hoàn thành trước ngày 15/10/2026. Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an khẩn trương rà soát, đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm thuộc phạm vi quản lý với cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; nâng cao hiệu năng, xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát các thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và 82 dịch vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đã được tái cấu trúc để cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hoàn thành trong tháng 12/2026. Bộ Tư pháp đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9/2026 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới.

Thứ năm, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế-xã hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 30 hằng tháng…

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2027. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026; khẩn trương nghiên cứu, rà soát ban hành quy định về hoạt động, cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hoàn thành trong quý I/2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp các bộ ngành nghiên cứu đổi mới mô hình liên kết “3 Nhà” theo hướng các bộ, ngành, doanh nghiệp chủ động đặt bài toán, viện, trường nghiên cứu, Nhà nước kiến tạo và chia sẻ rủi ro, tham gia một phần ngân sách; tập trung phát triển nhân lực theo các nhóm: chuyên gia dẫn dắt; kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D)-thiết kế-tích hợp; kỹ thuật viên sản xuất, vận hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

Các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động phát hiện, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xác định các bài toán lớn, sản phẩm và công nghệ trọng điểm; tăng cường hiệu quả, thực chất liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học; tham gia xuyên suốt từ xác định nhu cầu, đặt hàng, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm đến tiếp nhận, làm chủ, thương mại hóa, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Trong đó, các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao cần phát huy vai trò dẫn dắt, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ sáu, về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn; đồng thời điều chuyển vốn từ các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp đột phá, mạnh hơn nữa; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn cấp bách về vấn đề tài chính, giải ngân kinh phí cho khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế định giá, chuyển giao, góp vốn và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Thứ bảy, về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội; rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình; ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, huy động nguồn lực và đưa sản phẩm tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu...

Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, quản lý, vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, hoàn thành trong quý I/2027. Các địa phương trên cơ sở quy định hiện hành tiếp tục thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách như về thuế, mặt bằng… để khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thương mại hóa các sản phẩm có thể đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng...