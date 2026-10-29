Sẵn sàng cho hội thảo "Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới"

Ngày 30/10, hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và lễ phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” sẽ diễn ra tại Quảng Ninh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần và các hoạt động bên lề, chương trình không chỉ tạo diễn đàn trao đổi nghiệp vụ báo chí mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và di sản Quảng Ninh đến đông đảo công chúng.

Chương trình hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu.

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của báo chí địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 200 đại biểu, gồm đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố, đại diện hơn 20 cơ quan báo chí phía Bắc, các chuyên gia, nhà nghiên cứu,...

Nhà báo Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, cho biết: "Tại hội thảo, chúng tôi sẽ cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò tiên phong của các cơ quan báo chí trong thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng. Chúng tôi kỳ vọng, với cách tiếp cận khoa học, nội dung thảo luận sát thực tiễn và những kiến nghị cụ thể, hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới".

Để chương trình diễn ra trang trọng, hiệu quả, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận; đồng thời tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai. Các phần việc được rà soát theo tiến độ, từ chuẩn bị nội dung, bố trí không gian tổ chức, bảo đảm kỹ thuật đến đón tiếp đại biểu và tổ chức các hoạt động giao lưu, tác nghiệp thực tế.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo.

Trước hết là bảo đảm các điều kiện tổ chức chương trình tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (số 2 phố Hải Long, phường Hạ Long). Không gian hội trường, sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các thiết bị trình chiếu được khảo sát, chuẩn bị theo yêu cầu của chương trình.

Song song với đó, công tác trang trí, khánh tiết, biển chỉ dẫn và các khu vực đón tiếp được triển khai đồng bộ. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn địa điểm lưu trú, ăn uống, đến bố trí phương tiện đưa đón, phục vụ các hoạt động theo lịch trình.

Không chỉ dừng lại ở chương trình hội thảo, các hoạt động bên lề đã được xây dựng nhằm mở rộng không gian giao lưu, tạo điều kiện để đại biểu trực tiếp tìm hiểu những giá trị nổi bật của du lịch, văn hóa và di sản Quảng Ninh.

Khu vực đón tiếp đại biểu tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã sẵn sàng.

Theo chương trình, sáng 30/10 sẽ diễn ra Hội thảo chính thức và Lễ phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Hội thảo là dịp để các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác trong hoạt động chuyên môn. Trong điều kiện môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đặt ra đối với báo chí địa phương không chỉ là thông tin kịp thời, chính xác mà còn phải chủ động định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.

Với cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”, thông qua hình ảnh và video clip, vẻ đẹp của di sản có thể được thể hiện bằng những góc nhìn mới, gần gũi và sinh động; từ cảnh quan, kiến trúc, không gian văn hóa, đến những câu chuyện lịch sử, con người và đời sống cộng đồng. Những tác phẩm có chất lượng sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đại biểu tham dự hội thảo được đón tiếp chu đáo.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham gia hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Hạ Long - trung tâm du lịch nổi bật của Quảng Ninh, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống dịch vụ ngày càng đa dạng. Ngày 31/10, chương trình tiếp tục với hoạt động tác nghiệp, quảng bá tại Yên Tử. Các đại biểu có dịp tìm hiểu những giá trị nổi bật của quần thể di tích gắn với Phật giáo Trúc Lâm, lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây cũng là những chất liệu giàu giá trị để báo chí tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của di sản bằng nhiều hình thức thể hiện hiện đại, hấp dẫn.

Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trao đổi nghiệp vụ và trải nghiệm thực tế. Qua đó, các nhà báo, phóng viên có thêm điều kiện tiếp cận trực tiếp những điểm đến tiêu biểu, khai thác chất liệu từ đời sống, văn hóa và cảnh quan địa phương để xây dựng các tác phẩm báo chí có chiều sâu, sức lan tỏa.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” được kỳ vọng sẽ diễn ra hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần tăng cường hợp tác nghiệp vụ, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh và lan tỏa những giá trị bền vững của di sản văn hóa Việt Nam.