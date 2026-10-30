Định hướng nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội từ hoạt động báo chí

Tại Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” do Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Quảng Ninh tổ chức ngày 30/10 tại Quảng Ninh, đại diện các cơ quan báo chí địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, nổi bật là yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng lực định hướng dư luận, chủ động tiên phong trên không gian truyền thông số và phát huy vai trò của báo chí trong tạo dựng niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Bắc Ninh Trần Văn Đức: “Tạo đồng thuận xã hội từ thực tiễn tác nghiệp”

Phó Giám đốc Báo và PTTH Bắc Ninh Trần Văn Đức.

Trong hoạt động báo chí, truyền thông chính sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu chính sách liên quan thế nào đến cuộc sống của mình. Báo chí cần thực hiện tốt trách nhiệm hai chiều: Đưa chính sách đến với người dân và đưa tiếng nói của người dân đến với cơ quan có thẩm quyền.

Thực tiễn triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 1.960ha, liên quan trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân, đã cho thấy rõ điều đó. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, Báo và PTTH Bắc Ninh đã cử phóng viên bám sát cơ sở, phản ánh những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những ý kiến từ thực tiễn, qua nhiều kênh, trong đó có báo chí, đã góp thêm căn cứ để cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân. Đến tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 94% diện tích dự án.

Từ thực tiễn đó, Báo và PTTH Bắc Ninh xác định truyền thông chính sách phải đi trước một bước, bắt đầu từ quá trình xây dựng chủ trương; bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, có kiểm chứng và hướng đến giải quyết vấn đề. Đồng thời, cần đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nhưng không xem nhẹ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của người làm báo.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lào Cai Nguyễn Tiến Tuấn: "Thực hiện nội dung chính luận trên môi trường số sao cho đúng, trúng và hay"

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lào Cai Nguyễn Tiến Tuấn.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển mạnh mẽ, khi công chúng có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin mỗi ngày, làm nội dung chính luận không chỉ là bảo đảm thông tin đúng định hướng, mà còn phải làm sao để công chúng quan tâm, đón nhận, tin tưởng và chủ động lan tỏa. Muốn vậy, cần giải quyết tốt ba yêu cầu cốt lõi: Đúng - Trúng - Hấp dẫn.

Trước hết, đúng là yêu cầu có tính nguyên tắc, phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính xác về thông tin, chặt chẽ trong lập luận và có sức thuyết phục từ thực tiễn. Thứ hai, trúng là phải lựa chọn đúng vấn đề, đúng đối tượng và đúng thời điểm. Đặc biệt, trước những vấn đề dư luận quan tâm, báo chí chính thống phải chủ động cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, có căn cứ, không để xuất hiện những khoảng trống thông tin khiến tin giả, thông tin sai lệch có cơ hội lan truyền. Thứ ba, hấp dẫn là yêu cầu tất yếu khi làm chính luận trên môi trường mạng.

Với lợi thế của một cơ quan báo chí đa phương tiện, chúng tôi xác định tiếp tục đổi mới cả tư duy sản xuất lẫn phương thức phân phối nội dung; kết hợp chiều sâu của báo chí chính luận với cách thể hiện sinh động qua video ngắn, phóng sự, infographic, đồ họa dữ liệu và các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, công chúng hiểu rõ bản chất vấn đề và bày tỏ thái độ; cung cấp thông tin đa dạng, nhiều chiều, giúp quá trình đánh giá của công chúng đối với sự kiện, vấn đề xã hội mang tính khách quan, tích cực; đồng thời cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin tiêu cực, xấu độc.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Hải Phòng Nguyễn Quý Trọng: “Xử lý vấn đề truyền thông từ sớm”

Phó Giám đốc Báo và PTTH Nguyễn Quý Trọng.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, yêu cầu chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận.

Từ thực tiễn hơn một năm hoạt động sau hợp nhất, Báo và PTTH Hải Phòng nhận thấy báo chí địa phương cần đổi mới tư duy, chuyển từ “có việc mới thông tin” sang chủ động nhận diện vấn đề từ sớm, từ xử lý sự việc sang quản trị vấn đề. Trong đó, cần hình thành quy trình “3 sớm”: Nhận diện sớm những vấn đề phát sinh từ cơ sở và không gian mạng; thông tin sớm, giải thích rõ chủ trương, chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của người dân; xử lý sớm những thông tin sai lệch, những khoảng trống thông tin có nguy cơ tạo thành điểm nóng dư luận.

Cùng với đó, cần xây dựng tòa soạn hội tụ, thống nhất quy trình sản xuất đa nền tảng; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Hiệu quả truyền thông không chỉ đo bằng số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là mức độ tiếp cận, hiểu biết và niềm tin của người dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, cần tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, báo chí và cơ sở; chủ động cung cấp thông tin chính thống, đầu tư nhân lực, công nghệ và đổi mới mô hình tổ chức tòa soạn. Báo chí địa phương không chỉ phản ánh những gì đã xảy ra mà phải góp phần nhận diện vấn đề đang hình thành, giải đáp những điều người dân quan tâm, lan tỏa thông tin chính thống và tạo đồng thuận xã hội.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn Trần Trịnh Diệu Hằng: “Phát huy vai trò báo chí trong truyền thông chính sách khu vực biên giới”

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn Trần Trịnh Diệu Hằng.

Truyền thông chính sách có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động. Lạng Sơn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế cửa khẩu, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận thông tin còn khác nhau, Báo và PTTH Lạng Sơn xác định truyền thông chính sách phải bảo đảm chính xác, kịp thời, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách dân tộc, giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển sản xuất, kinh tế cửa khẩu, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đăng tải, phát sóng hơn 44.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Thời gian tới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng nội dung, chủ động truyền thông từ sớm, từ cơ sở; đổi mới phương thức thể hiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng; bồi dưỡng đội ngũ người làm báo và đánh giá hiệu quả theo mức độ tiếp cận, hiểu biết, tin tưởng của người dân. Qua đó, phát huy vai trò báo chí là cầu nối giữa chính sách với cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Ninh Bình Lê Hồng Kỳ: "Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị"

Phó Giám đốc Báo và PTTH tỉnh Ninh Bình Lê Hồng Kỳ.

Trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, trong đó nhấn mạnh chuyển từ tư duy “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, đồng thời chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, Báo và PTTH Ninh Bình xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Cơ quan chú trọng nâng cao chất lượng biên tập, kiểm duyệt, bảo đảm thông tin đúng định hướng chính trị; đồng thời chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh chân thực đời sống xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, lấy “xây” để “chống”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cùng với đó, đơn vị phát huy vai trò trong đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Các chuyên mục như: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Xây dựng Đảng”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”… được duy trì trên các loại hình báo chí và nền tảng số, góp phần đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chất lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái được khẳng định qua nhiều giải báo chí, cuộc thi chính luận của Trung ương và của tỉnh. Báo chí địa phương có lợi thế mà không một dòng thông tin nào khác có thể thay thế, đó là sự gần gũi với cơ sở, khả năng nhìn thấy những chuyển động từ đời sống và đưa chúng vào dòng thông tin chính thống. Phát huy tốt lợi thế ấy, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35, giúp báo chí làm tốt hơn vai trò định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới.