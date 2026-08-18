Bao phủ BHYT tạo nền tảng an sinh bền vững

Quảng Ninh đang từng bước thực hiện bao phủ BHYT toàn dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng, liên tục và bền vững.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (phường Đông Triều) những chiếc máy lọc máu đang hoạt động liên tục để duy trì sự sống cho các bệnh nhân suy thận mạn. Mỗi bệnh nhân phải chạy thận 3 lần/tuần với chi phí 800.000-1,2 triệu đồng/lần. Bệnh nhân không có BHYT, chi phí điều trị mỗi tháng có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Ông Dương Doãn Thưởng (bên trái), trú tại khu phố Nguyễn Huệ 7, phường Đông Triều, đã có 5 năm chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Tuy nhiên, 100% bệnh nhân chạy thận tại đây đều tham gia BHYT. Nhờ đó, chi phí điều trị được quỹ BHYT thanh toán, giúp người bệnh có thêm điều kiện duy trì điều trị lâu dài. Ông Dương Doãn Thưởng (57 tuổi, khu phố Nguyễn Huệ 7, phường Đông Triều) đã có 5 năm chạy thận nhân tạo tại đây. Ông Thưởng chia sẻ: Là đối tượng bảo trợ xã hội được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, khi điều trị thận tại đây tôi được trợ giúp 100% chi phí. Tấm thẻ BHYT thực sự là “phao cứu sinh” cho gia đình tôi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - Thận nhân tạo, cho biết: Với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, việc chạy thận gần như gắn bó suốt đời. Chi phí lọc máu chu kỳ lên tới 12-15 triệu đồng/người/tháng đối trường hợp không có thẻ BHYT. Vì vậy, tham gia BHYT giúp người bệnh giảm đáng kể chi phí, tạo điều kiện duy trì điều trị lâu dài.

Là cơ sở y tế hạng II khu vực phía Tây của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều hiện có hơn 400 giường bệnh, 14 khoa chuyên môn, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 800-900 lượt người khám, chữa bệnh. Phần lớn người bệnh đến khám tại bệnh viện có thẻ BHYT. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, cùng chính sách BHYT đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, hạn chế phải đi xa và giảm gánh nặng chi phí.

Thầy giáo Vũ Đức Kiên, Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Uông Bí) kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trạm Y tế Uông Bí.

Để chính sách BHYT thực sự đến với mọi người dân, Quảng Ninh xác định mở rộng độ bao phủ phải gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, chính sách BHYT đang từng bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người dân. Chương trình được thực hiện từ tuyến y tế cơ sở đến bệnh viện, ưu tiên các nhóm yếu thế và từng bước liên thông dữ liệu với hệ thống giám định BHYT, hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Tại Trạm Y tế phường Uông Bí hiện có hơn 3.000 người dân đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bằng thẻ BHYT. Bình quân mỗi ngày, trạm tiếp nhận 50-60 lượt bệnh nhân BHYT. Cùng với khám, chữa bệnh ban đầu, Trạm Y tế phường Uông Bí còn tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân liên tục.

Thầy giáo Vũ Đức Kiên, Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Uông Bí), cho biết: Tôi thấy việc tổ chức khám, đăng ký và quản lý thông tin sức khỏe người dân ngày càng khoa học, thuận tiện. Các chỉ số sức khỏe được kiểm tra, cập nhật lên hồ sơ điện tử để theo dõi lâu dài mang lợi ích rất lớn.

BHXH Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm 2026 và giải pháp trọng tâm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT những tháng cuối năm 2026.

Cùng với mở rộng diện bao phủ, BHXH Quảng Ninh đã chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia. Công tác giám định BHYT được triển khai đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống dữ liệu để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh chính xác, minh bạch và kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có trên 1,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi hơn 1.422 tỷ đồng.

Chuyển đổi số cũng đang tạo thêm thuận lợi cho người dân như sử dụng VssID, CCCD gắn chíp và VNeID thay thế thẻ BHYT giấy giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, theo dõi quá trình tham gia và sử dụng quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT, Nghị quyết số 91/2025/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT giai đoạn 2026-2030 tạo thêm điều kiện để các nhóm yếu thế tham gia bảo hiểm. Quảng Ninh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,6% dân số, tiến tới thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 52-CT/TW (ngày 3/10/2025) của Ban Bí thư về việc thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.