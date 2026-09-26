Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa"

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố vừa triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026”. Cuộc thi bắt đầu từ 10h ngày 25/9 đến 10h ngày 25/10/2026. Ngay trong ngày đầu tiên đã thu hút gần 1.000 lượt bài dự thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đưa các quy định mới của pháp luật về di sản văn hóa vào cuộc sống. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng hệ thống di tích, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

Cuộc thi diễn ra tại địa chỉ: thitimhieuphapluatquangninh.vn

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 11 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và các cá nhân tham gia xây dựng câu hỏi, quản trị, cập nhật dữ liệu bộ câu hỏi thi không thuộc đối tượng dự thi.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm chủ đề: Luật Di sản văn hóa và các quy định chi tiết thi hành; quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thế giới; các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa; chủ trương, chính sách và thực tiễn bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Quảng Ninh. Người dự thi sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet và truy cập địa chỉ: thitimhieuphapluatquangninh.vn để tham gia.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 62 triệu đồng, gồm 29 giải. Trong đó, 23 giải cá nhân có tổng trị giá 36 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; 6 giải tập thể có tổng trị giá 26 triệu đồng.

Kết quả Cuộc thi dự kiến được công bố từ 10 giờ ngày 30/10/2026 trên chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến”. Việc tổng kết, trao giải được hoàn thành trước ngày 15/11/2026, lồng ghép tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 của thành phố.