Rộn ràng Đêm hội Trăng rằm phường Uông Bí năm 2026

Tối 25/9 (tức Rằm Trung thu), phường Uông Bí tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ, chung tay chăm lo cho trẻ em”. Đây là lần đầu tiên chương trình vui Tết Trung thu được phường tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, tạo nên một ngày hội thực sự dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Các em học sinh hân hoan rước đèn Trung thu.

Mở đầu Đêm hội là chương trình xe diễu hành Trung thu dọc các tuyến phố. Những chiếc xe được trang trí rực rỡ, bắt mắt cùng sắc màu của đèn lồng, ánh sáng và các biểu tượng đặc trưng của Tết Trung thu đã tạo nên không khí náo nức, vui tươi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân.

Điểm nhấn của chương trình là màn đại cảnh rước đèn trông trăng với sự tham gia của trên 500 em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường. Trong không gian rộn ràng của tiếng nhạc, ánh đèn và những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, các em cùng hòa mình vào hoạt động rước đèn, tái hiện những nét đẹp truyền thống của đêm hội Trung thu. Qua đó, các em có thêm một trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ, được vui chơi, khám phá và cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Trung thu truyền thống.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi phường Uông Bí biểu diễn.

Đêm hội trăng rằm tiếp tục được nối dài với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn biểu diễn. Những màn ca múa, biểu diễn được dàn dựng công phu đã mang đến một không gian vui tươi, trong sáng. Phần đố vui trả lời câu hỏi cũng tạo sự tương tác hào hứng, giúp các em vừa vui chơi, vừa tìm hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa, ý nghĩa của Tết Trung thu.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Uông Bí cũng dành những phần quà ý nghĩa trao tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, những em có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Lãnh đạo địa phương tặng quà Trung thu cho các em nhỏ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua Đêm hội trăng Rằm, phường Uông Bí mong muốn tạo dựng một không gian để trẻ em được vui chơi, trải nghiệm những giá trị truyền thống của Tết Trung thu; đồng thời để mỗi em cảm nhận rõ hơn sự yêu thương, chăm lo của gia đình, cha mẹ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội dành cho trẻ em. Đêm hội đã thu hút khoảng 5.000 thiếu nhi cùng hàng vạn người dân, du khách tham dự tại Quảng trường 25/2, góp phần tạo nên một mùa Trung thu sôi nổi, ấm áp và giàu ý nghĩa.