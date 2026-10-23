Bảo tồn và phát triển giống lợn hương

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ông Trần Hòa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thiên Thuận Tường, hội viên nông dân phường Cửa Ông, đã dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển giống lợn hương. Bằng cách áp dụng quy trình chăn nuôi công nghệ cao theo chuỗi giá trị khép kín, ông đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững cho sản phẩm OCOP của Quảng Ninh.

Bắt đầu từ năm 2012, sau khi được tiếp nhận chuyển giao 33 con giống lợn hương, đến nay ông Trần Hòa đã bảo tồn và gây dựng, phát triển đàn lợn thương phẩm.

Năm 2012, sau khi tiếp nhận chuyển giao 33 con giống lợn hương, ông Trần Hòa cùng đội ngũ kỹ thuật của Công ty CP Thiên Thuận Tường bắt tay nghiên cứu, hoàn thiện quy trình chăn nuôi. Các khâu từ chọn lọc giống, xây dựng chế độ dinh dưỡng theo từng giai đoạn, bảo đảm an toàn sinh học đến quản lý đàn bằng dữ liệu số, gắn mã nhận diện và liên kết tiêu thụ sản phẩm từng bước được chuẩn hóa.

Nếu như trước đây, việc chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay công ty đã ứng dụng công nghệ vào quản lý đàn, theo dõi quá trình phát triển và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi mà còn tạo điều kiện bảo tồn nguồn gen bản địa, bảo đảm chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Công ty CP Thiên Thuận Tường đã xây dựng quy trình chọn lọc giống, dinh dưỡng theo giai đoạn cho đến chăn nuôi an toàn sinh học đàn lợn hương và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Từ quy mô ban đầu, công ty đã phát triển đàn lợn nái và lợn đực giống thuần lên 150 con, cùng 300 cặp lợn nái bố mẹ phục vụ sinh sản. Đơn vị cũng xây dựng được 9 khu nuôi lợn hương phục vụ bảo tồn, nhân giống và phát triển đàn thương phẩm, đồng thời chuyển giao giống cho các địa phương có điều kiện chăn nuôi phù hợp.

Ông Trần Hòa cho biết: “Thành công từ việc bảo tồn và phát triển giống lợn hương, sau đó từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã chính thức mở rộng đàn thương phẩm rộng rãi và mang lại doanh số cho doanh nghiệp”.

Việc xây dựng quy trình chăn nuôi thống nhất đã giúp công ty làm rõ nguồn gốc giống, kiểm soát tốt hơn chất lượng đàn vật nuôi và từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Quy trình này cũng có thể áp dụng tại các hộ chăn nuôi, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp ở những địa phương có nguồn giống, quỹ đất và điều kiện sản xuất tương đồng.

Theo tính toán của công ty, với quy mô chăn nuôi 100 con/lứa, số lợn xuất bán có thể tăng từ 90 lên 97 con, doanh thu tăng từ 648 triệu đồng lên hơn 900 triệu đồng. Qua đó cho thấy hiệu quả kinh tế từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao tỷ lệ vật nuôi đạt tiêu chuẩn xuất bán.

Công ty CP Thiên Thuận Tường đã xây dựng quy trình chọn lọc giống, dinh dưỡng theo giai đoạn cho đến chăn nuôi an toàn sinh học đàn lợn hương và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất tại doanh nghiệp, ông Trần Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nông dân phường Cửa Ông, trong đó có việc hỗ trợ con giống để góp phần xây dựng quỹ tại các chi hội, giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Ông Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Ông, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời tạo điều kiện đưa các sản phẩm nông sản có truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP của hội viên, trong đó có ông Trần Hòa, vào gian hàng OCOP của phường. Hội cũng sẽ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Ông Trần Hòa vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải khuyến khích tại cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI (2025-2026).

Với những đóng góp trong nghiên cứu, bảo tồn và phát triển giống lợn hương, giải pháp xây dựng quy trình chăn nuôi công nghệ cao theo chuỗi giá trị khép kín của ông Trần Hòa đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là Nhà khoa học của nhà nông lần thứ VII, đồng thời trao giải khuyến khích tại cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI (2025-2026).