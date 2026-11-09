Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Thời tiết chuyển mùa, nền nhiệt độ thay đổi, độ ẩm không khí biến động là những yếu tố bất lợi đối với sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Trước nguy cơ về các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong giai đoạn chuyển mùa, ngành nông nghiệp và các địa phương trong toàn thành phố đang tập trung phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.

Cán bộ thú y phường Bình Khê tiêm phòng dịch cho đàn gia cầm trên địa bàn.

Hiện phường Bình Khê có hơn 130 mô hình trang trại, gia trại; tổng đàn lợn hơn là 28.800 con, gia cầm 339.259 con và 3.119 con gia súc khác. Các mô hình chăn nuôi tập trung chủ yếu tại các khu Quảng Mản, Trại Dọc, Ninh Bình, Đồng Đò, Bắc Sơn, Bến Vuông và Trung Lương.

Trước yêu cầu bảo vệ đàn vật nuôi, phường Bình Khê đã rà soát kế hoạch, huy động nhân lực, bố trí kinh phí, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng cúm gia cầm đạt trên 90% kế hoạch; các loại vắc-xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục cũng được triển khai, kết hợp tiêm vét, tiêm bổ sung.

Bên cạnh việc tiêm phòng, phường Bình Khê chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các chủ trang trại, gia trại trong thực hiện quy định về chăn nuôi, thú y và bảo vệ môi trường. UBND phường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức hội nghị phổ biến quy định chuyên ngành, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải; đồng thời vận động các hộ ký cam kết tiêm phòng đầy đủ, kịp thời thông báo khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh. Đây là những giải pháp cần tiếp tục duy trì, nhất là trong thời điểm giao mùa và giai đoạn cao điểm chăn nuôi phục vụ thị trường cuối năm.

Tại phường Hiệp Hòa, công tác phòng dịch được gắn với việc quản lý đàn vật nuôi và chủ động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Với 990 hộ chăn nuôi, tổng đàn hơn 700 con trâu, bò, 4.520 con lợn và 22.450 con gia cầm, thủy cầm, địa phương chú trọng rà soát số lượng vật nuôi, hướng dẫn các hộ thực hiện tiêm phòng, vệ sinh, khử trùng chuồng trại. Trong đợt triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc, phường đã tiếp nhận 600 lít hóa chất Benlucid, dự kiến tổ chức phun tại diện tích 314.560m², tập trung vào khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ và những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cùng với việc tổ chức các đợt phun khử trùng tập trung, địa phương tuyên truyền người dân chủ động vệ sinh nền chuồng, rãnh thoát nước, thu gom và xử lý chất thải; sử dụng vôi bột, thuốc sát trùng theo hướng dẫn chuyên môn. Khi thời tiết chuyển lạnh, các hộ cần gia cố chuồng trại, che chắn tránh gió lùa nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng, giữ nền chuồng khô ráo; cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, bổ sung dinh dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Theo thống kê từ Sở NN&MT, 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 65 hộ chăn nuôi thuộc 14 thôn, khu của 6 địa phương trên địa bàn Quảng Ninh, buộc phải tiêu hủy 1.547 con lợn, với tổng khối lượng khoảng 76 tấn. Thực tế này cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện chuồng trại, vệ sinh thú y và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế.

Trước tình hình đó, thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức nghiêm túc tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 từ ngày 15/9 đến 15/10, đồng thời khẩn trương triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Các địa phương được yêu cầu rà soát, thống kê tổng đàn, xác định số lượng vật tư, hóa chất cần thiết; thành lập các tổ, đội thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại những khu vực có nguy cơ cao như trang trại, gia trại, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán, tập kết động vật và nơi xử lý chất thải chăn nuôi.

Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin đạt tối thiểu 80% tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm. Việc tiêm phòng được thực hiện theo từng địa bàn, từng loại vật nuôi, kết hợp tiêm bổ sung đối với đàn mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch. Các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ và kinh doanh động vật phải chủ động bố trí nhân lực, kinh phí thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo hướng dẫn chuyên môn.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, đặc khu tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật; đẩy mạnh hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện quy trình an toàn sinh học. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan thú y để kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp xử lý; tuyệt đối không giấu dịch, tự ý vận chuyển, giết mổ hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường…