Xanh hóa nông nghiệp Quảng Ninh

Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh đầu tư lớn cho hạ tầng sản xuất, quy hoạch vùng nuôi trồng, hình thành những vùng sản xuất tập trung… Gần đây, thành phố tập trung khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có liên kết, giàu hàm lượng KHCN. Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu hướng tới triển khai các mô hình canh tác giảm phát thải…

Hành động mạnh, kết quả cao

Kể từ năm 2022 đến nay, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Quảng Ninh, trong đó trọng tâm chuyển hướng sang phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại. Thành phố cũng ban hành đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Người dân xã Hoành Mô phơi sấy hoa hồi dựa vào tự nhiên.

Từ những hành động kịp thời, trúng, đúng của Quảng Ninh, bức tranh nông nghiệp xanh trên địa bàn ngày càng có nhiều điểm nhấn.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong được coi là một trong nhiều điển hình của sản xuất xanh cũng như sản xuất có liên kết. Từ một hợp tác xã nhỏ, trực tiếp canh tác trên đồng ruộng, Hoa Phong đã từng bước áp dụng quy trình VietGAP, sản xuất hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để làm ra nông sản sạch cũng là để dưỡng đất và bảo vệ môi trường.

Điều đáng nói là Hoa Phong đã thành công liên kết với nhiều hộ nông dân cùng triển khai giải pháp canh tác xanh, sạch. Hiện HTX có khoảng 20ha rau, củ, quả, 100ha lúa nếp cái hoa vàng, “tài sản” chung của khoảng 400 hộ thành viên.

Đảo trấu đệm lót sinh học ở trại gà ông Nguyễn Tôn Quyền.

Trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Tôn Quyền (thôn Khe Sú, phường Yên Tử) có quy mô khoảng 40.000 con/lứa, 1 năm nuôi gối vụ 8 lứa, mỗi lứa nuôi khoảng 45 ngày. Trong cả quá trình nuôi, ông Quyền sử dụng trấu để làm đệm lót sinh học, vừa có tác dụng giữ ấm cho gà, vừa thấm hút chất thải, ngăn ngừa mùi hôi, hạn chế các mầm bệnh...

Sau mỗi lứa gà “tấm” đệm lót sinh học này được thu gom và tái sử dụng làm phân bón cây trồng. Như vậy, đệm lót sinh học đang mang lại tác dụng cả trong chăn nuôi và trồng trọt, vừa tiết giảm chi phí đầu vào để tăng giá trị sản xuất, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Khu nuôi trồng thủy sản xã Hải Lạng đang có 60 cơ sở nuôi công nghệ cao với gần 300 ao nuôi, diện tích hơn 20ha. Việc ứng dụng thành công các mô hình nuôi nhà màng nhỏ, có máy tạo oxy và các thiết bị quản lý môi trường nuôi, có hệ thống cấp, thoát nước, ao lắng, lọc riêng biệt… đã giúp đơn vị thuận lợi nuôi tôm 3 giai đoạn. Kết quả so sánh trong nhiều vụ tôm qua cho thấy nếu như nuôi tôm truyền thống chỉ đạt 1-2 vụ/năm, sản lượng mỗi vụ đạt khoảng 10 tấn/ha, thì nuôi công nghệ cao như tại Hải Lạng có hệ số quay vòng đạt 7-9 vụ/năm, sản lượng mỗi vụ đạt trên 30 tấn/ha.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chúc, phường Đông Triều, thu hoạch rươi trên diện tích cấy lúa hữu cơ.

Hiện Quảng Ninh có khoảng 23.000ha nuôi tôm, trong đó 7.500ha nuôi tôm công nghiệp, công nghệ cao. Mức độ công nghệ cao trong nuôi tôm đã đạt ở việc sử dụng công nghệ vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ trong ao nuôi, chuyển hóa thành nguồn thức ăn giàu protein cho tôm; ứng dụng công nghệ nano bạc để xử lý chất lượng nước cho phép xử lý hiệu quả vi rút, vi khuẩn và nấm trong môi trường nước; sử dụng thảo mộc để bồi bổ, tăng sức đề kháng cho vật nuôi…

Từ diện tích nuôi tôm công nghệ cao, Quảng Ninh đạt trung bình trên 20.000 tấn tôm/năm. Năm 2026 thành phố đặt mục tiêu 30.000 tấn tôm, hiện đã đạt 26.000 tấn.

Hướng tới giải pháp canh tác giảm phát thải

Sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng lúa và một số mô hình trồng trọt khác có phát thải nhiều khí CO2. Lượng phát thải này đến từ việc quản lý nước theo phương thức ngập liên tục, bón phân chưa cân đối, sử dụng phân đạm ở mức cao, thuốc bảo vệ thực vật chưa thật sự dựa trên ngưỡng gây hại và đốt rơm rạ sau thu hoạch... Riêng mức độ phát thải của trồng lúa được tính toán chiếm 49,35% tổng lượng phát thải của ngành Nông nghiệp, trong khi toàn thành phố đang có gần 37.000ha trồng lúa.

Sở NN&MT đã thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thành phố giao, là “Ứng dụng các biện pháp canh tác khoa học, tiên tiến trong sản xuất lúa góp phần giảm lượng khí phát thải và bảo vệ môi trường tại Quảng Ninh”. Trong vụ mùa 2025, đơn vị chuyên môn của Sở NN&MT đã đánh giá phát thải tại một số xã, phường, cho thấy phát thải CH₄ tích lũy cả vụ dao động mức 225,6-285,1kg/ha; tổng phát thải khí nhà kính quy đổi CO₂ tương đương khoảng 6,35-7,92 tấn CO₂e/ha/vụ.

Nông dân Cô Tô sử dụng nguồn thức ăn nuôi lợn bằng phụ phẩm nông nghiệp.

Bước vào vụ xuân 2026, với việc thí điểm triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại phường Đông Triều và xã Đường Hoa đã cho thấy, trong khi năng suất, doanh thu, lợi nhuận vẫn cao nhưng các thông số phát thải lại giảm, cụ thể lượng phát thải CH₄ chỉ còn khoảng 124,51-144,97kg/ha/vụ, giảm 44,96%, tổng phát thải khí nhà kính quy đổi đạt khoảng 3,54-4,15 tấn CO₂e/ha/vụ, giảm 31,07%.

Theo kế hoạch, Sở NN&MT tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác lúa khoa học, giảm phát thải, bảo vệ môi trường với diện tích dự kiến 40ha trong năm 2027 và nhiều hơn những năm tiếp theo. Mục tiêu của Quảng Ninh là hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu chuẩn môi trường, hướng tới xây dựng giá trị và thương hiệu “lúa gạo xanh Quảng Ninh”.

Có thể thấy nông nghiệp Quảng Ninh đang bám sát mục tiêu sản xuất xanh, sạch, hiện đại, bền vững, giá trị cao đã đề ra. Đây là tiền đề để thành phố xanh hóa nông nghiệp, đưa nông nghiệp là lĩnh vực tăng trưởng xanh điển hình.