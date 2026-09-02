BĐBP TP Quảng Ninh dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 2/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Quảng Ninh tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Quang cảnh buổi lễ dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố thành kính dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đặt nền móng xây dựng lực lượng BĐBP.

Trước anh linh của Người, cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Quảng Ninh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật.

Toàn lực lượng quyết tâm giữ vững đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.