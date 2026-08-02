Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhận Danh hiệu Kim cương của Hội Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao tặng Danh hiệu Kim cương (Diamond Status) - cấp độ cao nhất của hệ thống WSO Angels Awards, ghi nhận các đơn vị điều trị đột quỵ đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chất lượng cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đón nhận Danh hiệu Kim cương (Diamond Status) của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO).

WSO Angels Awards là chương trình đánh giá uy tín của Hội Đột quỵ Thế giới nhằm tôn vinh các trung tâm, đơn vị điều trị đột quỵ có chất lượng chuyên môn xuất sắc trên phạm vi toàn cầu. Tham gia chương trình từ năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh không ngừng hoàn thiện quy trình cấp cứu, điều trị và cải tiến chất lượng chuyên môn, từng bước nâng hạng từ Vàng, Bạch kim và đến nay đạt Danh hiệu Kim cương - cấp độ cao nhất của chương trình.

Danh hiệu này không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong điều trị đột quỵ theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ.

Thành lập từ tháng 12/2023, Đơn vị Đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hoạt động theo mô hình đa mô thức với sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa: Hồi sức tích cực, Điện quang can thiệp, Tim mạch, Cấp cứu, Phẫu thuật Thần kinh, Gây mê hồi sức, Thần kinh lão khoa và Phục hồi chức năng.

Với đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, hiện bệnh viện đã làm chủ các kỹ thuật điều trị đột quỵ tiên tiến như tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, lấy huyết khối cơ học, can thiệp mạch não, phẫu thuật thần kinh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo RAPID trong chẩn đoán, giúp mở rộng "cửa sổ vàng" điều trị. Kết hợp phục hồi chức năng sớm, mô hình điều trị toàn diện góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống, giảm di chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn của Danh hiệu Kim cương, đồng thời mở rộng mạng lưới phối hợp với các cơ sở y tế trong tỉnh nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ đồng bộ. Qua đó, người bệnh được phát hiện sớm, chuyển tuyến nhanh đến cơ sở điều trị chuyên sâu, tận dụng hiệu quả "thời gian vàng", nâng cao cơ hội cứu sống và giảm gánh nặng tàn phế.