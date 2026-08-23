BIDV Hạ Long: Từ nghị quyết đến hành động

Ở BIDV Hạ Long, mỗi kỳ sinh hoạt Đảng không chỉ là dịp quán triệt nghị quyết hay đánh giá kết quả công tác. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh doanh, áp lực của chuyển đổi số, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng hay những khó khăn trong quản trị rủi ro đều được đưa ra trao đổi thẳng thắn, dân chủ. Mỗi cuộc họp không chỉ nhằm thống nhất nhận thức, mà quan trọng hơn là tìm ra lời giải cho những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của chi nhánh.

Từ thực tiễn ấy, Đảng ủy lựa chọn những nội dung trọng tâm để lãnh đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng chi bộ, từng phòng nghiệp vụ và từng cán bộ, đảng viên.

Mỗi thao tác hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ số là một cách BIDV Hạ Long lan tỏa văn hóa phục vụ, xây dựng niềm tin và hiện thực hóa mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm.

Nghị quyết không dừng lại ở những mục tiêu mang tính định hướng, mà được chuyển hóa thành từng phần việc cụ thể, từng mốc thời gian, từng chỉ tiêu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi đảng viên. Đó cũng là điểm khác biệt trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ BIDV Hạ Long là không tách rời công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh, mà coi hiệu quả hoạt động chuyên môn chính là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng bộ BIDV Hạ Long hiện có 40 đảng viên, sinh hoạt tại 2 chi bộ trực thuộc. Tuy quy mô không lớn, nhưng đây là lực lượng nòng cốt trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu của chi nhánh, từ điều hành, quản trị rủi ro, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân đến các phòng giao dịch.

Mỗi chi bộ vừa là hạt nhân chính trị, vừa là “điểm tựa” để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm sự thống nhất giữa lãnh đạo của Đảng với hoạt động chuyên môn.

Không dừng lại ở việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy BIDV Hạ Long đặc biệt coi trọng sinh hoạt chuyên đề. Mỗi quý một lần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với những nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phòng ngừa rủi ro, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hay trách nhiệm nêu gương của người đảng viên.

Điểm đáng quý là các buổi sinh hoạt không chỉ dừng ở việc học tập nghị quyết hay phổ biến văn bản mới, mà trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên trao đổi kinh nghiệm, phân tích những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sáng kiến, hiến kế tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong hoạt động kinh doanh. Sau mỗi chuyên đề, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và được kiểm điểm kết quả trong kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Chính cách làm ấy đã tạo nên sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Nghị quyết không còn nằm trên giấy, mà hiện diện trong từng giao dịch với khách hàng, từng quyết định tín dụng, từng sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ và trong tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hạ Long, điều quan trọng nhất đối với một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không phải là ban hành được bao nhiêu nghị quyết, mà là nghị quyết ấy có đi vào cuộc sống hay không. Muốn vậy, người đứng đầu phải nêu gương trước, cấp ủy viên phải nhận việc khó trước và đảng viên phải là những người tiên phong trong đổi mới.

Bởi thế, tại BIDV Hạ Long, người đứng đầu không chỉ giao nhiệm vụ mà trực tiếp đồng hành cùng cán bộ trong những phần việc mới; cấp ủy viên không chỉ kiểm tra mà còn hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các nền tảng ngân hàng số.

Ở đây, chuyển đổi số không được nhìn nhận đơn thuần là đầu tư công nghệ hay triển khai thêm các ứng dụng mới. Điều mà Đảng ủy hướng tới là chuyển đổi trong tư duy, chuyển từ cách làm truyền thống sang tư duy phục vụ khách hàng bằng dữ liệu, công nghệ nhưng vẫn lấy con người làm trung tâm. Khi mỗi cán bộ hiểu rõ ý nghĩa của sự thay đổi, công nghệ mới thực sự trở thành công cụ để nâng cao chất lượng phục vụ chứ không phải áp lực phải thích nghi.

Đó cũng là lý do BIDV Hạ Long luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ phát triển. Không lấy thâm niên làm tiêu chí duy nhất, Đảng ủy giao việc, giao trách nhiệm cho những cán bộ có năng lực, có khát vọng đổi mới và tinh thần cống hiến. Riêng năm 2026, chi nhánh đã kết nạp 1 đảng viên trẻ, bổ sung nguồn nhân lực kế cận có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cao.

Cùng với công tác xây dựng đội ngũ, phong trào thi đua lao động sáng tạo cũng được Đảng ủy quan tâm. Bình quân mỗi năm, BIDV Hạ Long có từ 2 đến 3 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, góp phần cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng. Dù không phải những công trình quy mô lớn, nhưng mỗi sáng kiến đều thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quan trọng hơn cả, những kết quả ấy không đến từ sự vận động tự phát, mà được nuôi dưỡng trong một môi trường mà tổ chức Đảng luôn khuyến khích đổi mới, bảo vệ những ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi cán bộ phát huy năng lực của mình.

Thành công của một ngân hàng không chỉ được đo bằng quy mô nguồn vốn hay tốc độ tăng trưởng tín dụng, mà còn được phản ánh qua văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ đối với khách hàng. Một nụ cười thân thiện khi đón tiếp, sự kiên nhẫn hướng dẫn người cao tuổi sử dụng ngân hàng số, thái độ tận tình trong giải quyết từng hồ sơ hay tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp… không đơn thuần là việc thực hiện quy trình nghiệp vụ. Đó là biểu hiện của một văn hóa doanh nghiệp được vun đắp từ bên trong.

Cán bộ BIDV Hạ Long làm việc với doanh nghiệp, tư vấn giải pháp tài chính và đồng hành cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở BIDV Hạ Long, văn hóa ấy không hình thành một cách tự nhiên mà được bồi đắp từ nền tảng công tác xây dựng Đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và sự tiên phong của mỗi đảng viên, những giá trị như tận tâm, liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp và trách nhiệm dần trở thành chuẩn mực ứng xử của toàn thể cán bộ, người lao động. Khi những giá trị ấy được chuyển hóa thành hành động hằng ngày, chúng tạo nên bản sắc riêng của chi nhánh, góp phần xây dựng niềm tin của khách hàng và uy tín của BIDV.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ có thể giúp rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao năng suất và giảm chi phí vận hành, nhưng không thể thay thế sự tử tế, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của con người. Chính văn hóa doanh nghiệp, được kiến tạo từ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đã trở thành “lợi thế cạnh tranh mềm”, giúp BIDV Hạ Long không chỉ phát triển về quy mô, mà còn phát triển bền vững bằng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.

Thực tiễn đã chứng minh, khi nghị quyết đi trước một bước thì hành động cũng đi nhanh hơn. Điều quan trọng hơn, khi mỗi cán bộ hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết, những mục tiêu kinh doanh không còn là áp lực phải hoàn thành, mà trở thành khát vọng chung của cả tập thể.

Không chỉ khơi thông dòng vốn cho phát triển kinh tế, BIDV Hạ Long còn dành nguồn lực chăm lo sức khỏe cộng đồng, góp phần hiện thực hóa trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp nhà nước.

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy BIDV Hạ Long xác định rõ phương châm lãnh đạo là mọi mục tiêu phát triển đều phải gắn với trách nhiệm của tổ chức Đảng và vai trò nêu gương của người đảng viên. Mỗi chỉ tiêu kinh doanh đều được cụ thể hóa đến từng đơn vị, từng phòng nghiệp vụ; đồng thời được cấp ủy thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở.

Không để công tác xây dựng Đảng tách rời hoạt động chuyên môn, Đảng ủy coi kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm. Chính sự gắn kết chặt chẽ ấy đã tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn chi nhánh.

Đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn huy động của BIDV Hạ Long đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 819 tỷ đồng so với cuối quý I, hoàn thành 279% kế hoạch tăng trưởng quý II. Tổng dư nợ tín dụng đạt 8.384 tỷ đồng, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng an toàn, bền vững; dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo nguồn lực ổn định cho doanh nghiệp, hộ sản xuất và các dự án phát triển trên địa bàn Quảng Ninh.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn cuộc gặp gỡ khách hàng, là những chuyến công tác đến doanh nghiệp, những buổi làm việc kéo dài để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và những sáng kiến cải tiến quy trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ. Mỗi đồng vốn được huy động thêm, mỗi khoản tín dụng được giải ngân đúng địa chỉ không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều đáng quý hơn là những kết quả ấy được xây dựng trên nền tảng của một tổ chức Đảng đoàn kết, thống nhất và giàu sức chiến đấu. 100% đảng viên của Đảng bộ BIDV Hạ Long hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đó không chỉ là một chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và sự tận tụy của mỗi cán bộ trên từng vị trí công tác.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh nhấn mạnh: Hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng không thể đo bằng số lượng nghị quyết được ban hành, mà phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến trong nhận thức, bằng chất lượng đội ngũ cán bộ và bằng niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng.

Thực tế ở BIDV Hạ Long cho thấy, nơi nào chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, nơi đó tinh thần đoàn kết được củng cố, kỷ cương lao động được giữ vững, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và hiệu quả công việc cũng được nâng lên rõ rệt. Mỗi đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần đổi mới, truyền cảm hứng học tập công nghệ mới, hỗ trợ đồng nghiệp và xây dựng môi trường làm việc nhân văn, trách nhiệm.

Chính vì vậy, tại Đảng bộ BIDV Hạ Long, tổ chức Đảng lãnh đạo bằng định hướng đúng; chi bộ tổ chức thực hiện bằng những chương trình hành động cụ thể; đảng viên tiên phong bằng việc làm hằng ngày; còn tập thể cán bộ, người lao động là lực lượng trực tiếp biến nghị quyết thành kết quả.

Từ thực tiễn ấy có thể thấy, sức mạnh của Đảng bộ BIDV Hạ Long không nằm ở số lượng đảng viên nhiều hay ít, mà ở chất lượng lãnh đạo, ở khả năng quy tụ và khơi dậy tinh thần cống hiến của mỗi con người. Khi mỗi chi bộ thực sự là trung tâm đoàn kết, mỗi đảng viên thực sự là tấm gương trong công việc và trong ứng xử với khách hàng, thì nghị quyết không còn là những dòng chữ trên giấy, mà trở thành những dòng vốn đang ngày ngày chảy vào nền kinh tế, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và sự phát triển của Quảng Ninh.

Có lẽ cũng vì thế, ở BIDV Hạ Long, người ta thường nhắc với nhau một điều rất giản dị là muốn khơi thông “mạch vốn”, trước hết phải giữ cho “mạch Đảng” luôn thông suốt.

Bởi chỉ khi tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, thì mỗi quyết sách mới đi đúng hướng, mỗi đồng vốn mới phát huy hiệu quả và mỗi bước phát triển của ngân hàng mới bền vững theo thời gian.