Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá qua Lối thông quan Bắc Phong Sinh tăng mạnh so với cùng kỳ

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2026, hoạt động xuất, nhập khẩu qua Lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hoả (Trung Quốc) thuộc cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Bốc xếp hàng hoá xuất, nhập khẩu tại bãi kiểm hoá Bắc Phong Sinh.

Theo báo cáo của Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Chi cục Hải quan khu vực VIII), trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu qua đơn vị đạt 52,47 triệu USD, với 1.485 tờ khai, tăng 14% về kim ngạch nhưng giảm 28% về số tờ khai so với cùng kỳ năm 2025. Thu thuế xuất khẩu đạt hơn 3,05 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hoạt động nhập khẩu có mức tăng trưởng cao. Kim ngạch nhập khẩu đạt 12,1 triệu USD, với 494 tờ khai, tăng tới 628% về kim ngạch và 315% về số tờ khai so với cùng kỳ năm 2025. Thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đạt hơn 26,83 tỷ đồng, tăng 667% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua lối thông quan này, gồm: Hạt sen, thủy sản đông lạnh; cao lanh (mở tờ khai tại đơn vị và xuất khẩu qua cảng Hải Phòng). Ở chiều nhập khẩu, các mặt hàng chủ yếu, gồm: Máy đào bánh xích đã qua sử dụng, giày dép, lốp ô tô, phụ tùng thay thế, vận thăng lồng và cẩu tháp.

Kết quả trên cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu qua Lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả đang có những chuyển biến tích cực, nhất là ở lĩnh vực nhập khẩu. Cùng với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa, góp phần bảo đảm hoạt động thương mại biên giới diễn ra thông suốt, đúng quy định và nâng cao hiệu quả thu ngân sách.