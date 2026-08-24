Hội nghị kết nối phát triển đại lý hải quan và logistics

Chiều 24/8, tại phường Móng Cái 1, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức Hội nghị kết nối phát triển đại lý hải quan và logistics - thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực đại lý hải quan và logistics trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực đại lý hải quan và logistics trên địa bàn tỉnh.

Phát triển đại lý làm thủ tục hải quan được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là một trong những giải pháp gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục trên địa bàn.

Từ tháng 7/2024 đến nay, đơn vị đã tổ chức 25 hội nghị, buổi gặp mặt, đối thoại, tham vấn, tập huấn và các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp; tập trung phổ biến chính sách, hướng dẫn thủ tục, giải đáp vướng mắc, đồng thời kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu với doanh nghiệp logistics, cảng, kho bãi và đại lý hải quan.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu tại hội nghị.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 73 doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan và 152 nhân viên đại lý được cấp mã số. Hoạt động dịch vụ đại lý có bước phát triển tích cực, riêng năm 2025 các đại lý làm thủ tục hải quan đã thực hiện trên 2.700 tờ khai, với kim ngạch 223,05 triệu USD, số thuế gần 82 tỷ đồng. Thị trường dịch vụ logistics cũng bước đầu thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đại lý trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan vẫn còn thấp; số lượng đại lý đăng ký trên địa bàn thực sự phát sinh hoạt động chưa nhiều. Một số doanh nghiệp đại lý còn hạn chế về nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ và phạm vi cung cấp dịch vụ, chủ yếu mới tập trung vào khai báo hải quan, trong khi các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu và logistics chưa phát triển tương xứng.

Lãnh đạo Sở Công Thương thông tin về định hướng phát triển logistics của tỉnh tại hội nghị.

Thông qua thảo luận, tham vấn, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, chủ yếu liên quan đến công tác kết nối các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp xuất nhập khẩu với các đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics có năng lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngay trên địa bàn tỉnh; chất lượng, tính chuyên nghiệp của đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics; sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên; các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, vận chuyển, lưu giữ và giao nhận hàng hóa…

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII khẳng định, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu với doanh nghiệp, đại lý; khuyến khích phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp, trọn gói; gắn phát triển đại lý với yêu cầu triển khai mô hình thông quan tập trung.

Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan và góp phần thực hiện thành công thông quan tập trung theo lộ trình của Cục Hải quan.

Đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại lý hải quan và logistics cũng được nghe thông tin về những nội dung mới trong hoạt động đại lý hải quan; chủ trương triển khai thông quan tập trung; một số dự thảo văn bản pháp luật hải quan đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện các ngành cũng thông tin về định hướng phát triển logistics của tỉnh, việc thành lập Hiệp hội Logistics tỉnh Quảng Ninh, các chính sách phát triển khu vực cửa khẩu biên giới và tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh.