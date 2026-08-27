Đảm bảo an toàn, chu đáo cho Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực

Chiều 27/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long).

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực.

Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến 6/9/2026, với quy mô khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của Quảng Ninh cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Cùng với đó, sẽ có thêm các khu “photobooth” mở để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, check-in; khoảng 20 gian hàng ẩm thực các vùng miền được tổ chức từ ngày 27/8 đến hết ngày 2/9/2026 dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường nhánh đấu nối đường Trần Quốc Nghiễn; Lễ hội Bia, nước giải khát miễn phí phục vụ nhân dân và du khách dọc đường Trần Quốc Nghiễn…

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu phải đảm bảo an toàn, chu đáo cho Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực, gia tăng sự trải nghiệm và sức hấp dẫn với du khách, người dân.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm Hội chợ diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, thiết thực và tạo ấn tượng tốt đối với nhân dân, du khách. Đồng chí lưu ý, công tác tổ chức phải được thực hiện đồng bộ, khoa học, chú trọng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, sản phẩm trưng bày; bảo đảm các gian hàng được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm.

Đối với không gian ẩm thực và các hoạt động bên lề, cần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng phục vụ; tổ chức phân luồng giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết về an ninh, trật tự. Các đơn vị phải chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là trong những khung giờ cao điểm khi lượng người dân, du khách tập trung đông.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra khu vực gian hàng ẩm thực.

Đồng thời, các sở, ngành cần tiếp tục rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, hoàn thiện, bảo đảm Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực diễn ra an toàn, văn minh, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách trong dịp lễ. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.