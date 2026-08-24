Đưa ứng dụng thuế đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp

Ngành Thuế Quảng Ninh đang đưa các ứng dụng số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng ngay tại cơ sở.

Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người dân phường Việt Hưng sử dụng ứng dụng eTax Mobile.



Một trong những tiện ích được ngành Thuế tập trung triển khai là eTax Mobile. Ứng dụng cho phép người nộp thuế liên kết tài khoản ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, mã số thuế cá nhân và nhận thông báo từ cơ quan thuế. Để ứng dụng thực sự đến với người dân, ngành Thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại các khu dân cư.

Tại Thuế cơ sở 1, việc hỗ trợ được triển khai trực tiếp đến từng địa bàn. Đơn vị phối hợp với UBND 11 phường, xã thành lập các tổ công tác lưu động theo từng khu phố, phân công cán bộ đến khu dân cư hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng eTax Mobile để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, các tổ công tác linh hoạt bố trí thời gian hỗ trợ vào buổi tối từ 19h30 và các ngày thứ 7, Chủ nhật tại nhà văn hóa trên địa bàn xã, phường, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mà không ảnh hưởng công việc hằng ngày. Nhờ cách làm sát cơ sở, đến nay, 16.353 hộ kinh doanh do Thuế cơ sở 1 quản lý đã sử dụng eTax Mobile, đạt 98,5%. Trên phạm vi toàn tỉnh, số hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng cũng đạt 98,5%, với 62.577 người nộp thuế. Qua hướng dẫn trực tiếp, eTax Mobile từng bước trở thành công cụ quen thuộc với người dân.

Cùng với eTax Mobile, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng được ngành Thuế triển khai nhằm đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục. Hiện nay, người nộp thuế cũng có thể đăng nhập hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, việc kết nối với tài khoản định danh góp phần đơn giản hóa TTHC, đồng thời nâng cao tính chính xác của thông tin phục vụ quản lý thuế.

Cán bộ ngành thuế hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh phường Bãi Cháy chuyển đổi thuế khoán và ứng dụng eTax Mobile.

Không chỉ phát triển các ứng dụng phục vụ người nộp thuế, ngành Thuế Quảng Ninh còn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 153/153 TTHC thuế đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp 100% trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Để người dân, doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng các dịch vụ này, ngành Thuế phối hợp với Đoàn Thanh niên và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, hướng dẫn thao tác. Nội dung hướng dẫn tập trung vào những thủ tục thường phát sinh như thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện. Việc chuyển các thủ tục lên môi trường điện tử không chỉ giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ và chi phí đi lại.

Ông Lê Thanh Thảo, Phó Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số, đặc biệt là ứng dụng eTax Mobile; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật tại các đơn vị cơ sở; hướng tới tự động hóa nhiều quy trình xử lý thủ tục trên môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an, trong việc rà soát, bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật dữ liệu và đồng bộ hóa thông tin định danh điện tử.

Từ việc đưa ứng dụng, dịch vụ thuế đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, ngành Thuế Quảng Ninh đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ theo hướng thuận tiện, minh bạch và hiện đại. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế.