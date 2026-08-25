Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực diễn ra từ 27/8 đến 6/9/2026

Từ ngày 27/8 đến hết ngày 6/9/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long ) diễn ra Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch thu - đông, chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh 2/9. Dự kiến lễ khai mạc Hội chợ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 27/8.

Các mặt hàng đặc sản OCOP hải sản Quảng Ninh được bày bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026.

Hội chợ có quy mô khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của Quảng Ninh cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Trong đó, khoảng 100 gian hàng dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; 100 gian hàng còn lại giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Bên cạnh hoạt động mua sắm, kết nối tiêu thụ, Hội chợ còn bố trí sân khấu khai mạc và khu “photobooth” mở để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, check-in.

Cùng với Hội chợ OCOP, không gian ẩm thực được tổ chức từ ngày 27/8 đến hết ngày 2/9/2026 dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường nhánh đấu nối đường Trần Quốc Nghiễn với khoảng 20 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền. Các gian hàng tại không gian ẩm thực sẽ giới thiệu đồ uống, sản phẩm OCOP, các món ăn và đặc sản vùng miền, với sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long chủ trì tổ chức Lễ hội Bia, nước giải khát miễn phí phục vụ nhân dân và du khách dọc đường Trần Quốc Nghiễn.



Với quy mô đa dạng về sản phẩm, hàng hóa, các hoạt động trải nghiệm, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực hướng tới quảng bá hình ảnh địa phương đến cộng đồng doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch, kết nối tiêu dùng sản phẩm, qua đó tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.