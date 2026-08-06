Bình Liêu: Đưa pháp luật đến gần người dân

Đặc thù là xã có địa bàn rộng, nhiều thôn xa trung tâm và đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, Công an xã Bình Liêu đã luôn bám cơ sở, gần dân để từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với bà con, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân thôn Khe Vằn.

Tại Nhà văn hóa thôn Nà Ếch (xã Bình Liêu), dù mới đầu giờ chiều nhưng người dân đã có mặt từ sớm để tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Công an xã Bình Liêu phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và những người uy tín tại địa phương tổ chức.

Không khí buổi tuyên truyền diễn ra gần gũi, thay vì đọc những quy định khô cứng, cán bộ Công an xã và anh Mảy A Cáng, SN 1987, dân tộc Sán Chỉ, người có uy tín của thôn, đã lựa chọn những câu chuyện, sự việc xảy ra ngay trong cuộc sống hàng ngày để phân tích, giải thích. Từ việc cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo trên mạng, chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng cháy, chữa cháy đến trách nhiệm của mỗi người trong giữ gìn ANTT đều được truyền tải một cách dễ hiểu. Người dân chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại đặt câu hỏi về những quy định mới liên quan đến căn cước, cư trú hay các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Những thắc mắc đều được cán bộ Công an xã giải đáp ngay tại buổi tuyên truyền.

Công an xã Bình Liêu phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và những người uy tín tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Thường xuyên đồng hành cùng lực lượng Công an trong các hoạt động tuyên truyền, anh Mảy A Cáng, chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở đây, tôi hiểu rõ phong tục, tập quán cũng như cách bà con tiếp nhận thông tin. Có những quy định nếu chỉ đọc văn bản thì rất khó nhớ, nhưng khi giải thích bằng những câu chuyện gần gũi thì bà con dễ hiểu hơn. Khi người dân hiểu thì sẽ tự giác chấp hành, đồng thời nhắc nhở con cháu trong gia đình cùng thực hiện.

Với phương châm "gần dân, sát cơ sở", ngoài các buổi tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa, trường học hay các cuộc họp thôn, lực lượng Công an xã còn phối hợp chặt chẽ với bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín..., trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với thực tế, tập trung vào các quy định liên quan đến đời sống như Luật Căn cước, Luật Cư trú, Luật Trật tự, ATGT đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và xuất nhập cảnh trái phép.

Công an xã Bình Liêu tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATGT cho học sinh trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an xã còn tận dụng hiệu quả các nền tảng số. Các tin, bài tuyên truyền được đăng tải thường xuyên trên Fanpage, nhóm Zalo của các thôn; nhiều video ngắn ứng dụng công nghệ AI được xây dựng với nội dung sinh động, dễ tiếp cận. Hệ thống loa truyền thanh phát huy hiệu quả, kịp thời chuyển tải những quy định pháp luật mới và cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Bình Liêu, cho biết: "Do đặc thù địa bàn rộng và dân cư sống không tập trung, đơn vị đã linh hoạt phối hợp với người có uy tín, trưởng thôn cùng lực lượng an ninh cơ sở để tuyên truyền pháp luật. Khi tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, công tác giữ gìn ANTT sẽ thuận lợi hơn rất nhiều".

Công an xã Bình Liêu cùng các lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.

Hiện nay, Công an xã Bình Liêu duy trì hiệu quả mô hình "Người có uy tín tham gia bảo đảm ANTT" và "Tổ phản ứng nhanh bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy chợ Bình Liêu". Năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai 3 mô hình "Dân vận khéo" gắn với bảo vệ biên giới, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Các mô hình đã góp phần phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã Bình Liêu đã tổ chức 18 hội nghị, buổi tuyên truyền trực tiếp với khoảng 1.500 lượt người tham dự; đăng tải hơn 900 tin, bài trên Fanpage của đơn vị; cấp phát trên 1.300 tờ rơi, cẩm nang pháp luật. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng, 5 dao có tính sát thương cao, 13 quả lựu đạn và 7,5kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Nhiều mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được phát hiện, hòa giải ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Bình Liêu tiếp tục giữ vững địa bàn không có ma túy, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân.