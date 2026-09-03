Quảng Ninh: Hiệp đồng triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Chiều 3/9, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan Quân khu 3, Công an thành phố và các sở, ngành liên quan; đại biểu, chỉ huy các đơn vị tham gia hiệp đồng, thực binh diễn tập cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhiệm vụ, thời gian, nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về lực lượng, phương tiện tham gia thực binh diễn tập; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng cụ thể giữa các lực lượng.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tập trung hiệp đồng những nội dung liên quan đến tổ chức, lực lượng, phương tiện và công tác bảo đảm phục vụ các nội dung thực binh diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026. Trong đó, chú trọng hiệp đồng lực lượng, phương tiện tham gia thực binh “Vòm phòng không bền vững”; thực binh bắn đạn thật; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; thông tin liên lạc, truyền hình trực tuyến, truyền số liệu quân sự, tự động hóa chỉ huy; công tác bảo đảm y tế, vận hành bệnh viện dã chiến và huy động nhân lực, tàu thuyền.

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia hiệp đồng thống nhất chủ động xây dựng kế hoạch hiệp đồng cụ thể theo nội dung đã được Bộ CHQS thành phố triển khai; chỉ đạo lực lượng thuộc quyền tổ chức luyện tập, diễn tập theo từng phương án, kịch bản, bảo đảm chặt chẽ, đúng yêu cầu và an toàn tuyệt đối.

Hội nghị là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức, nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng chuẩn bị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026.

*/ Chiều 3/9, Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh dự, chỉ đạo hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2026 tại Chi bộ Quân sự phường Bãi Cháy. Đồng chí nhấn mạnh Ban CHQS phường cần tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ phường năm 2026.

Tháng 8, Chi bộ, Ban CHQS phường Bãi Cháy chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường thành lập Ban Tổ chức và các tổ bảo đảm phục vụ diễn tập; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đơn vị tổ chức trực, bảo đảm an ninh, an toàn trong các dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh; huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, bão.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật được triển khai chặt chẽ; bảo đảm vật chất, tài liệu phục vụ huấn luyện chiến đấu giai đoạn II năm 2026. Đơn vị cũng rà soát độ tuổi công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 với 2.050 công dân, thực hiện di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với 202 công dân. Công tác giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và chính sách, hậu phương Quân đội được quan tâm thực hiện.

Chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng, thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và hoàn thiện hồ sơ đề nghị phát triển Đảng đối với các quần chúng ưu tú.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Trọng Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu Chi bộ, Ban CHQS phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ phường năm 2026.

Trong đó, đơn vị tập trung hoàn thiện văn kiện khối A, khối B; xây dựng thiết bị Sở Chỉ huy, hoàn chỉnh khung tập và tổ chức luyện tập thành thục các vai, bảo đảm diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng xử trí các tình huống; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đại tá Lê Trọng Hòa yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tiếp tục duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.