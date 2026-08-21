Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Sáng 21/8, thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Trong số những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm, vấn đề công chứng trong giao dịch đất đai cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau và được cơ quan soạn thảo giải trình tại phiên thảo luận về năm 2024.

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến tán thành với 7 chính sách và sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan. Đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu góp ý trực tiếp vào các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Chính phủ gửi kèm theo hồ sơ chính sách để trình Quốc hội nhằm cung cấp thêm thông tin tới các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu giải trình với các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai năm 2024, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu thấu đáo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai, chủ yếu các vấn đề các vị đại biểu quan tâm về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tài chính đất đai và giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Về những ý kiến kiến nghị sửa đổi căn cơ, toàn diện Luật Đất đai và các luật có liên quan, không để xảy ra tình trạng luật này thông mà các luật khác lại nghẽn, nhận thức được tầm quan trọng và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngay từ khi xây dựng chính sách Luật Đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai.

Theo Bộ trưởng, sau khi Luật Đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 15 luật sẽ được sửa đổi, bổ sung để cho đồng bộ với Luật Đất đai.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về ý kiến đại biểu quan tâm đến vấn đề công chứng trong quá trình giao dịch đất đai, liên quan đến cả Luật Đất đai và Luật Công chứng, Bộ trưởng cho biết, công chứng chỉ là một thủ tục, hoặc thủ tục hành chính, nên không nhất thiết phải chuyển tải vào Luật. Nội dung này đã được cơ quan soạn thảo thể hiện trong dự thảo Nghị định.

"Bằng hình thức này hoặc hình thức khác, Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất nói riêng và các quyền tài sản khi được giao dịch trong quá trình giao dịch dân sự. Đây là thủ tục, hoặc thủ tục hành chính, nên không nhất thiết phải chuyển tải trong Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo xin tiếp thu và đã đưa nội dung này vào dự thảo Nghị định", Bộ trưởng nói.

Tại kỳ họp tới, khi các luật được xem xét đồng bộ, vấn đề này có thể tiếp tục được bàn để quy định sự giao thoa giữa Luật Đất đai và Luật Công chứng một cách hài hòa, hợp lý, khoa học, trên tinh thần của Nghị quyết số 21 là giảm thủ tục, giảm thủ tục hành chính.

Đối với những ý kiến đóng góp trực tiếp vào các nội dung, điều khoản của dự thảo Luật Đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài chính đất đai và các nội dung khác, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai theo đúng quy trình, quy định.