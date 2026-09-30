Hạ tầng du lịch Quảng Ninh được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2026

Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm nay (World Travel Awards 2026), hạ tầng kết nối của Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh bên cạnh các điểm đến, dịch vụ, trải nghiệm hàng đầu khu vực và thế giới.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón nhiều tàu biển lớn, thu hút dòng khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Cụ thể, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á năm 2026. Đây là lần thứ tư Cảng giành được danh hiệu này, sau các năm 2020, 2021 và 2022.

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục giành danh hiệu Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026, đây là lần thứ 7 liên tiếp đoạt giải ở hạng mục này từ năm 2020 đến nay.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, chính thức khai thác đường bay Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh, tháng 6/2026.

Cùng được vinh danh ở hai hạng mục về hàng không và cảng biển du lịch cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống hạ tầng kết nối trong nâng cao năng lực tiếp cận điểm đến, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh trên bản đồ khu vực. World Travel Awards là giải thưởng thành lập từ năm 1993, nhằm ghi nhận chất lượng và thành tựu trong các lĩnh vực của ngành Du lịch toàn cầu.